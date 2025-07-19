Επίθεση άγνωστης ταυτότητας μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα μέλος του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) και ένα άλλο να τραυματιστεί κοντά στην πόλη Σουλεϊμανίγια του Ιράκ, ανέφεραν πηγές ασφαλείας και τοπικοί αξιωματούχοι.

Όπως επισημαίνει το πρακτορείο Reuters είναι η πρώτη επίθεση αυτού του είδους εδώ και μήνες.

Για την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.