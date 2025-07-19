Λογαριασμός
Επίθεση με αγνώστου ταυτότητας drone στο Ιράκ - Νεκρό μέλος του PKK

Ακόμη ένας μέλος του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν τραυματίστηκε από την επίθεση με drone - Είναι η πρώτη τέτοιου είδους εδώ και μήνες 

PKK

Επίθεση άγνωστης ταυτότητας μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα μέλος του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) και ένα άλλο να τραυματιστεί κοντά στην πόλη Σουλεϊμανίγια του Ιράκ, ανέφεραν πηγές ασφαλείας και τοπικοί αξιωματούχοι.

Όπως επισημαίνει το πρακτορείο Reuters είναι η πρώτη επίθεση αυτού του είδους εδώ και μήνες.

Για την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. 

TAGS: PKK Drone Ιράκ
