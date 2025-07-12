Ερντογάν: Άνοιξε νέα σελίδα για την Τουρκία μετά τον αφοπλισμό του ΡΚΚ

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε το Σάββατο ότι άνοιξε μια νέα σελίδα για την Τουρκία μετά την έναρξη της παράδοσης όπλων από τους μαχητές του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK).

«Από χθες, η μάστιγα της τρομοκρατίας έχει εισέλθει στη διαδικασία τερματισμού. Σήμερα είναι μια νέα μέρα, μια νέα σελίδα στην Ιστορία. Σήμερα, οι πόρτες μιας μεγάλης, ισχυρής Τουρκίας έχουν ανοίξει διάπλατα» δήλωσε ο Ερντογάν.

Ο Ταγίπ Ερντογάν προανήγγειλε τη συγκρότηση κοινοβουλευτικής επιτροπής στην Εθνοσυνέλευση για να προωθήσει νομοθετικές ρυθμίσεις, σε συνεργασία με το φιλοκουρδικό κόμμα DEM και τους εθνικιστές του Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

«Ως πρώτο βήμα, θα συγκροτήσουμε μια επιτροπή στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας και θα αρχίσουμε να συζητάμε τις νομικές πτυχές της διαδικασίας υπό την αιγίδα του Κοινοβουλίου. Τονίζω ότι, ως Συμμαχία του Λαού, το ΑΚΡ, το Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ) και η αντιπροσωπεία του DEM (σ.σ. του φιλοκουρδικού Κόμματος Ισότητας των Λαών και Δημοκρατίας) θα προχωρήσουμε με τη βοήθεια του Θεού σε αυτή τη διαδικασία και θα τη φέρουμε εις πέρας» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Αναφέρθηκε ακόμη στην κοινή ιστορική πορεία των Τούρκων με τους Κούρδους, τόσο κατά την κατάκτηση της Ανατολίας από τους Τούρκους όσο και κατά την κατάκτηση της Ιερουσαλήμ και της Κωνσταντινούπολης, αλλά και τον Μικρασιατικό Πόλεμο. «Η νίκη του Ματζιγκέρτ, η κατάκτηση της Ιερουσαλήμ, η Άλωση της Κωνσταντινούπολης, η άμυνα των Δαρδανελλίων, ο Πόλεμος της Ανεξαρτησίας είναι κοινές μάχες και κοινές νίκες των Τούρκων, των Κούρδων, των Αράβων και πολλών άλλων μουσουλμανικών λαών» ανέφερε.

Κατά την ομιλία του, ο Τούρκος πρόεδρος δεν αναφερόταν μόνο στους Κούρδους, αλλά και στη συμπόρευση των Τούρκων με τους Άραβες, χαράσσοντας ένα πλαίσιο μελλοντικής συνεργασίας των τριών εθνοτήτων στην περιοχή. Τούρκοι, Κούρδοι και Άραβες είναι πλέον πιο ισχυροί σε σχέση με χτες, είπε.

«Εμείς, δηλαδή οι Τούρκοι, οι Κούρδοι και οι Άραβες, όταν συμμαχήσαμε, ο άνεμος που προκαλούσαν τα άλογά μας έφερε δροσερές αύρες από τη Θάλασσα της Κίνας μέχρι την Αδριατική. Μην ξεχνάτε, η ορμή των αλόγων μας έφερε ειρήνη στην περιοχή. Οι κλαγγές των σπαθιών έφεραν ειρήνη σε αυτή την περιοχή. Όταν χρειάστηκε, βγάλαμε τα σπαθιά μας από τις θήκες τους και πολεμήσαμε ο ένας δίπλα στον άλλον. Όταν χρειάστηκε, με τα στιλέτα μας μοιραστήκαμε ένα κομμάτι ψωμί στα τρία. Όταν χρειάστηκε, βάλαμε τα σπαθιά και τα στιλέτα μας στις θήκες τους» είπε χαρακτηριστικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Όποτε χωρίσαμε, χάσαμε, ηττηθήκαμε. Όποτε συμμαχήσαμε, τότε χαράξαμε την πορεία της ιστορίας» συμπλήρωσε.

Ο Τούρκος πρόεδρος αναγνώρισε επίσης, ότι στο παρελθόν έκανε λάθη και το τουρκικό κράτος στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, όπως είπε, που αποξένωσαν αρκετούς πολίτες και έδωσε λαβές στη δράση του ΡΚΚ.

«Οι παράνομες και αθέμιτες μέθοδοι καταπολέμησης της τρομοκρατίας, αντί να την τερματίσουν, την ενίσχυσαν και την ενέτειναν, προσφέροντας στην τρομοκρατική οργάνωση ένα ευνοϊκό έδαφος προς εκμετάλλευση. Όλοι μαζί πληρώσαμε το τίμημα των λαθών. Δεν χάσαμε μόνο ως μάρτυρες μέλη των δυνάμεων ασφαλείας μας, δεν χάθηκαν μόνο ζωές αμάχων. Η Τουρκία έγινε ασταθής λόγω αυτών των τρομοκρατικών επιθέσεων. Καταβάλαμε ένα κόστος που άγγιξε τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια στην οικονομία. Το πιο σημαντικό είναι ότι η τρομοκρατική οργάνωση προκάλεσε πολύ σοβαρές ζημιές στην ειρήνη, την ενότητα, την ακεραιότητα και την αδελφοσύνη της χώρας μας» δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τριάντα μαχητές του PKK έκαψαν τα όπλα τους στο στόμιο μιας σπηλιάς στο βόρειο Ιράκ την Παρασκευή, σηματοδοτώντας ένα συμβολικό αλλά σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό μιας δεκαετιών εξέγερσης κατά της Τουρκίας.

Χθες, ο Ερντογάν εξέφρασε την ελπίδα ότι η έναρξη της διαδικασίας παράδοσης όπλων από μαχητές του PKK θα οδηγήσει στην ασφάλεια της χώρας και στη διαρκή ειρήνη στην περιοχή.

«Είθε ο Θεός να μας δώσει επιτυχία στην πορεία που ακολουθούμε για την ασφάλεια της πατρίδας μας, την ειρήνη του έθνους μας και την εδραίωση της διαρκούς ειρήνης στην περιοχή μας», ανέφερε ο Ερντογάν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

