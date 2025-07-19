IDF: Επεισόδια με Δρούζους Ισραηλινούς υπηκόους τη νύχτα

Επεισόδια τη νύχτα με Δρούζους που έχουν την ισραηλινή υπηκοότητα ανακοίνωσαν το πρωί του Σαββάτου οι IDF.

Οι IDF τονίζουν πως αντιμετωπίζουν τέτοια περιστατικά με τη μέγιστη σοβαρότητα, επισημαίνοντας ότι η διέλευση των συνόρων προς τη Συρία αποτελεί ποινικό αδίκημα.

«Οι δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για την ασφαλή επιστροφή των πολιτών που διέσχισαν τα σύνορα» ξεκαθαρίζεται.

Η ανακοίνωση των IDF

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας (Σάββατο), οι δυνάμεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) και της Ισραηλινής Συνοριακής Αστυνομίας επιχείρησαν για να διαλύσουν μια βίαιη συγκέντρωση δεκάδων Ισραηλινών πολιτών κατά μήκος των συνόρων με τη Συρία. Μετά τη συγκέντρωση, οι πολίτες διέσχισαν τον συνοριακό φράχτη και εισήλθαν στο συριακό έδαφος στην περιοχή Majdal Shams, ενώ παράλληλα ενήργησαν βίαια προς τις δυνάμεις ασφαλείας. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις καταδικάζουν έντονα κάθε είδους βία κατά του προσωπικού των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και των δυνάμεων ασφαλείας και αντιμετωπίζουν τέτοια περιστατικά με τη μέγιστη σοβαρότητα, και τονίζουν ότι η διέλευση των συνόρων προς τη Συρία αποτελεί ποινικό αδίκημα και θέτει σε κίνδυνο το κοινό, καθώς και τους στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων. Οι δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για την ασφαλή επιστροφή των πολιτών που διέσχισαν τα σύνορα».

Πηγή: skai.gr

