ΗΠΑ: Ζητούν να μάθουν από το Κίεβο τους «στόχους» της ουκρανικής εισβολής σε ρωσικό έδαφος

Ο Λευκός Οίκος σκοπεύει να επικοινωνήσει με το Κίεβο για να μάθει τους στόχους της εισβολής ουκρανικών δυνάμεων στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας, ξεκαθάρισε την Τετάρτη η εκπρόσωπος Καρίν Ζαν-Πιερ απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Διευκρίνισε παράλληλα πως η αμερικανική κυβέρνηση δεν γνώριζε εκ των προτέρων για τη στρατιωτική επιχείρηση.

Σφοδρές μάχες μαίνονται στο Κουρσκ καθώς η Ουκρανία εξαπέλυσε μια αιφνιδιαστική χερσαία επίθεση στη Ρωσία με στρατεύματα και τεθωρακισμένα οχήματα, δήλωσαν Ρώσοι αξιωματούχοι, σε μια από τις μεγαλύτερες ουκρανικές εισβολές σε ρωσικό έδαφος στα δύο χρόνια του πολέμου.

«Θα επικοινωνήσουμε με τον ουκρανικό στρατό για να μάθουμε περισσότερα σχετικά με τους στόχους», είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την επιχείρηση που έχει υποχρεώσει χιλιάδες άμαχους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Πιο υποστηρικτικό στο Κίεβοι εμφανίστηκε πάντως το Στέιτ Ντιπάρτεντ. «Σε τελική ανάλυση, οι αποφάσεις για το πώς η Ουκρανία διεξάγει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις είναι αποφάσεις που λαμβάνει η Ουκρανία» δήλωσε ο Μάθιου Μίλερ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Η επίθεση, που ξεκίνησε την Τρίτη στην περιοχή Κουρσκ της δυτικής Ρωσίας, είχε ως αποτέλεσμα σφοδρές μάχες, σύμφωνα με εικόνες από το πεδίο της μάχης που επαληθεύτηκαν από ανεξάρτητους στρατιωτικούς αναλυτές και επιβεβαίωσαν Ρώσοι αξιωματούχοι.

Ukrainian armor breaking into Russia's Kursk region.



Ukraine can and will win. pic.twitter.com/e651M39LYh — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) August 7, 2024

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε την περιοχή, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο κυβερνήτης του Κουρσκ, Αλεξέι Σμιρνόφ, λόγω της ουκρανικής χερσαίας επίθεσης κατά της συνοριακής επαρχίας.

«Η επιχειρησιακή κατάσταση παραμένει δύσκολη στις μεθοριακές ζώνες. Για να περιορίσουμε τις συνέπειες της εισβολής των εχθρικών δυνάμεων αποφάσισα να κηρύξω κατάσταση έκτακτης ανάγκης» ανέφερε ο Σμιρνόφ.

Νωρίτερα, αρχηγός του ρωσικού γενικού επιτελείου, Βαλέρι Γκερασίμοφ, δήλωσε πως "'εως 1.000" Ουκρανοί στρατιώτες συμμετείχαν στην επιδρομή που έγινε χθες στην περιφέρεια Κουρσκ, στα σύνορα με την Ουκρανία.

"Η πρoώθηση του εχθρού εις βάθος στο [ρωσικό] έδαφος ανακόπηκε από πλήγματα της αεροπορίας και του πυροβολικού", διαβεβαίωσε ο Γκεράσιμοφ τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη διάρκεια συνάντησης που αναμεταδόθηκε από τη ρωσική τηλεόραση.

Ο Γκεράσιμοφ είπε επίσης πως οι ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούν να "καταστρέφουν τον εχθρό" σε περιοχές κοντά στη μεθόριο.

Ειδικότερα, ο Γκερασίμοφ είπε ότι η προέλαση των ουκρανικών στρατευμάτων είχε σταματήσει το βράδυ της Τετάρτης, ωστόσο στρατιωτικοί μπλόγκερ που υποστηρίζουν το Κρεμλίνο είπαν ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κατέλαβαν αρκετούς οικισμούς κοντά στα σύνορα.

Ukrainian progress in Kursk according to @Suriyakmaps pic.twitter.com/xRGznJsVC2 — Preston Stewart (@prestonstew_) August 7, 2024

«Ανησυχητικά νέα έρχονται από την περιοχή του Κουρσκ για δεύτερη μέρα», δήλωσε την Τετάρτη ο Ιγκόρ Αρταμόνοφ, κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας Λίπετσκ, που συνορεύει με την περιοχή του Κουρσκ. «Το καθεστώς του Κιέβου επιτίθεται στα σύνορά μας».

Μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης, τα ουκρανικά στρατεύματα φαινόταν να έχουν προχωρήσει αρκετά μίλια προς το ρωσικό έδαφος, είπε ένας αναλυτής στους New York Times, ενώ Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι μάχες συνεχίζονται.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είπε ότι η επίθεση ξεκίνησε γύρω στις 8 το πρωί της Τρίτης με την 22η Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία της Ουκρανίας να επιτίθεται σε συνοριακές μονάδες στην περιοχή Κουρσκ, με την υποστήριξη περίπου 30 τανκς και τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης.

Εκκένωση της περιοχής

Η Ουκρανία διέταξε σήμερα την απομάκρυνση περίπου 6.000 ανθρώπων από ουκρανικές παραμεθόριες περιοχές που βρίσκονται κοντά στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ, μετά την επίθεση των ουκρανικών δυνάμεων εκεί, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Σούμι.

«Η εντολή που μόλις υπέγραψα προβλέπει την υποχρεωτική απομάκρυνση ανθρώπων από 23 τοποθεσίες» στην επαρχία Σούμι, δήλωσε ο κυβερνήτης Βολοντίμιρ Αρτιούχ.

«Υπάρχουν περίπου 6.000 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 425 παιδιών», στις τοποθεσίες αυτές είπε.

Πούτιν: Μεγάλη πρόκληση η ουκρανική επίθεση στο Κουρσκ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα πως η ουκρανική επιδρομή στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ είναι μεγάλη πρόκληση.

"Το καθεστώς του Κιέβου ξεκίνησε άλλη μια μεγάλη πρόκληση", δήλωσε ο Πούτιν στα μέλη της ρωσικής κυβέρνησης σχετικά με την επίθεση στο Κουρσκ.

Ο Πούτιν είπε πως ουκρανικές δυνάμεις διεξήγαγαν "αδιακρίτως βομβαρδισμό πολιτικών" στόχων στην περιφέρεια Κουρσκ.

Ειδικότερα, μιλώντας πριν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας στη Μόσχα, ο Πούτιν κατηγόρησε τις ουκρανικές δυνάμεις ότι «πυροβολούν αδιάκριτα» κατά κτιρίων και κατοικιών αμάχων.

Η Gazprom θα συνεχίσει να στέλνει φυσικό αέριο μέσω της Ουκρανίας στην Ευρώπη

Το ανεπίσημο ρωσικό στρατιωτικό blog Rybar μετέδωσε πως τα ουκρανικά στρατεύματα κατέλαβαν τον σταθμό μέτρησης φυσικού αερίου στην πόλη Σούντζα στη Ρωσία, ισχυρισμός ο οποίος δεν κατέστη εφικτό να επιβεβαιωθεί, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Η κρατική Gazprom αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ αρνητική ήταν η απάντηση τόσο του Ουκρανού υπουργού Άμυνας όσο και των ενόπλων δυνάμεων.

Οι traders είναι σε επιφυλακή για πιθανή διακοπή μεταφοράς από το συγκεκριμένο σημείο -τον τελευταίο εν λειτουργία σταθμό μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη- καθώς οι μάχες στα σύνορα με την Ουκρανία εντείνονται. Πιθανή διακοπή στη ροή φυσικού αερίου θα οδηγούσε σε άλμα των τιμών, η οποία θα επηρέαζε καταναλωτές και βιομηχανίες, τη στιγμή μάλιστα που η Ευρώπη ακόμη προσπαθεί να ορθοποδήσει από την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο διαχειριστής του ουκρανικού συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου κατά την καθιερωμένη ενημέρωση ανέφερε πως οι ροές για την Πέμπτη θα κινηθούν εντός του κανονικού εύρους. Αντίστοιχη ήταν η τοποθέτηση και της Gazprom η οποία στη δική της καθιερωμένη της ενημέρωση είπε ότι οι ροές κινήθηκαν στα συνήθη τους επίπεδα την Τετάρτη. Η διαχειρίστρια εταιρεία διαμετακόμισης φυσικού αερίου της Ουκρανίας ανέφερε ότι η Gazprom θα συνεχίσει να στέλνει φυσικό αέριο μέσω της Ουκρανίας στην Ευρώπη.

