Ισπανία: Η επιστροφή του Κάρλες Πουτζντεμόν

Ο πρώην ηγέτης της Καταλονίας δηλώνει έτοιμος να γυρίσει τις επόμενες ημέρες στην Ισπανία, ρισκάροντας μια σύλληψη και προκαλώντας πονοκέφαλο στον Πέδρο Σάντσεθ.Ένας καλός πολιτικός πρέπει να ξέρει να χρησιμοποιεί τη φωνή του ποικιλοτρόπως. Ο Κάρλες Πουτζντεμόν το γνωρίζει αυτό και δεν χάνει ευκαιρία να τραγουδήσει με στεντόρεια φωνή τον εθνικό ύμνο της Καταλονίας, το "Els Segadors". Ο αρχηγός του αυτονομιστικού κόμματος «Μαζί για την Καταλονία» παραμένει μια από τις πιο δημοφιλείς, αλλά και μισητές ταυτόχρονα προσωπικότητες στη σύγχρονη Ισπανία.

Η πληγή του 2017

Ήταν το φθινόπωρο του 2017 όταν αποφάσιζε, ενάντια στις προειδοποιήσεις από τη Μαδρίτη, να προχωρήσει σε ένα δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της πατρίδας του από την Ισπανία. Παρά τις βίαιες παρεμβάσεις της αστυνομίας το δημοψήφισμα έγινε. Αν και η συμμετοχή δεν ξεπέρασε το 50%, για τον Πουτζντεμόν το αποτέλεσμα ήταν ξεκάθαρο:



«Φτάνουμε σε αυτή την ιστορική στιγμή, όπου ως πρόεδρος της καταλανικής κυβέρνησης, παρουσιάζω το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος σε εσάς και σε όλους τους πολίτες. Αναλαμβάνω την εντολή να ανακηρύξω την Καταλονία ως ανεξάρτητο κράτος με τη μορφή δημοκρατίας».



Μερικές ημέρες αργότερα το συγκεντρωμένο πλήθος μέσα και έξω από τη Βουλή φώναζε συνθήματα για την ελευθερία και η διακήρυξη της ανεξαρτησίας ψηφιζόταν με μια ξεκάθαρη πλειοψηφία, όπως ανακοίνωνε με συγκίνηση η πρόεδρος του σώματος:



«Το ψήφισμα της διακήρυξης εγκρίνεται από τους αντιπροσώπους του κοινοβουλίου με 70 ψήφους υπέρ, δύο κατά και δύο λευκά».

Τα χρόνια της εξορίας

Η Μαδρίτη δεν ήταν έτοιμη να δεχτεί κάτι τέτοιο. Οι ενέργειες του Πουτζντεμόν και της κυβέρνησής του κρίθηκαν παράνομες και ο ίδιος διέφυγε στο εξωτερικό για να γλυτώσει τη σύλληψη. Το 2019 κατέβαινε και εκλεγόταν ως ευρωβουλευτής και θα συνέχιζε τον αγώνα του ως εξόριστος στις Βρυξέλλες.



«Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι ψήφισαν για εμάς. Όταν τόσοι πολλοί άνθρωποι ψηφίζουν για σένα, όταν έχεις το δικαίωμα να εκλεγείς σε μια λίστα και οι άνθρωποι ψηφίζουν για σένα, η συνέπεια αυτού θα πρέπει να είναι αδιαμφισβήτητη».

Η συμφωνία για αμνηστία

Η πρόσφατη συμφωνία για άρση των διώξεων εναντίον των υποκινητών του δημοψηφίσματος, που αναγκάστηκε να υπογράψει ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προκειμένου να εξασφαλίσει κυβερνητική πλειοψηφία, ερμηνεύθηκε και ως πολιτική νίκη του Πουτζντεμόν.



«Σήμερα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα και οι Junts per Catalunya κατέληξαν σε μια συμφωνία-πλαίσιο, όπου γίνονται αποδεκτοί οι όροι για να ξεκινήσει μια πολιτική διαπραγμάτευση με τους όρους που απαιτούσαμε και με κοινό στόχο να συμβάλουμε στην επίλυση της ιστορικής σύγκρουσης μεταξύ Καταλονίας και Ισπανίας».

Μια επεισοδιακή επιστροφή;

Στις εκλογές για την τοπική κυβέρνηση τον περασμένο Μάιο ο Πουτζντεμόν έκανε προεκλογικό αγώνα από τα σύνορα με τη Γαλλία, αλλά δεν κατάφερε να κάνει πραγματικότητα το όνειρο να επιστρέψει ως πρωθυπουργός.



Τη νέα κυβέρνηση στη Βαρκελώνη θα σχηματίσουν οι Σοσιαλιστές μαζί με το κόμμα της Ρεπουμπλικανικής Αριστεράς. Πρόεδρος θα είναι ο Σαλβαδόρ Ίγια και ο Πουτζντεμόν έχει δηλώσει ότι θα περάσει τα σύνορα για να παραβρεθεί στην τελετή ανάληψης των καθηκόντων του, την ερχόμενη Παρασκευή ή Σάββατο.



Γνωρίζει ότι οι αρχές της Ισπανίας θα αποπειραθούν πιθανότατα να τον συλλάβουν, αφού η περιβόητη αμνηστία δεν επεκτείνεται σε κατηγορίες που αφορούν αδικήματα οικονομικού χαρακτήρα κατά τη διάρκεια της θητείας του. Αν τελικά συμβεί κάτι τέτοιο, είναι πολύ πιθανόν ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ να αποκτήσει ένα πρόβλημα που δεν περίμενε, αναλόγως των αντιδράσεων των καταλανικών κομμάτων που τον στηρίζουν στο εθνικό κοινοβούλιο. Όλοι περιμένουν λοιπόν να δουν αν ο Πουτζντεμόν θα επιχειρήσει να δημιουργήσει ένα νέο επεισόδιο προκαλώντας και τα εθνικά συναισθήματα των λοιπών Ισπανών. Το σίγουρο είναι ότι μαζί του δεν βαριέσαι ποτέ.

