Συρία: Δέκα νεκροί από έκρηξη παγιδευμένου φορτηγού στην Αζάζ - Δείτε βίντεο

Από το 2016 ο τουρκικός στρατός έχει εξαπολύσει τρεις χερσαίες επιθέσεις εναντίον των κουρδικών δυνάμεων στη βόρεια Συρία και ελέγχει ένα μεγάλο τμήμα κατά μήκος των συνόρων

Συρία

Δέκα νεκροί και 13 τραυματίες είναι ο απολογισμός της έκρηξης παγιδευμένου φορτηγού σε σημείο ελέγχου στην πόλη Αζάζ της βόρειας Συρίας, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μεταξύ των νεκρών είναι τέσσερις μαχητές των φιλοτουρκικών δυνάμεων, σύμφωνα με τη ΜΚΟ που εδρεύει στο Λονδίνο αλλά διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

Σύμφωνα με άλλες αναφορές, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) των οποίων ηγούνται Κούρδοι μαχητές, εξαπέλυσαν επίθεση με οβίδες πυροβολικού στην ίδια περιοχή.

Από το 2016 ο τουρκικός στρατός έχει εξαπολύσει τρεις χερσαίες επιθέσεις εναντίον των κουρδικών δυνάμεων στη βόρεια Συρία και ελέγχει ένα μεγάλο τμήμα κατά μήκος των συνόρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Συρία Νεκροί Έκρηξη Τουρκία
