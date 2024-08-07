Ρουμανία: 2 γιατροί συνελήφθησαν ως ύποπτοι για τη δολοφονία ενός ασθενούς - Ερευνώνται άλλοι 16 θάνατοι

Σοκ στη Ρουμανία. Οι ρουμανικές αρχές συνέλαβαν δύο νοσοκομειακούς γιατρούς που πιστεύεται ότι δολοφόνησαν έναν ασθενή μειώνοντας τα φάρμακα που λάμβανε για την αρτηριακή πίεση, ωστόσο η υπόθεση αφορά συνολικά τους θανάτους 17 ανθρώπων.

Ένας εργαζόμενος στα επείγοντα του Νοσοκομείου Άγιος Παντελεήμων του Βουκουρεστίου είχε καταγγείλει δημοσίως τον Απρίλιο ότι 17 άνθρωποι πέθαναν μέσα σε τέσσερις ημέρες ενώ νοσηλεύονταν στην εντατική επειδή τους στέρησαν τα φάρμακά τους. Τότε, το υπουργείο Υγείας και ο ιατρικός σύλλογος απάντησαν ότι ο μεγάλος αριθμός των θανάτων είναι κάτι το αφύσικο αλλά δεν μπορούσαν να βρουν αποδείξεις ιατρικής αμέλειας.

Η εισαγγελία ξεκίνησε προκαταρκτική και σήμερα Τετάρτη συνελήφθησαν προσωρινά δύο γιατροί ως ύποπτοι για τον φόνο ενός 54χρονου ασθενή.

Η έρευνα συνεχίζεται. Μια νοσηλεύτρια συνελήφθη επίσης επειδή έδωσε ψευδή κατάθεση.

Οι δύο γιατροί «σκέφτηκαν και εφάρμοσαν ένα σχέδιο με βάση το οποίο θα μείωναν αιφνιδίως τη δόση νοραδρεναλίνης, ενός φαρμάκου που χρησιμοποιείται για τη σταθεροποίηση της αρτηριακής πίεσης στην εντατική, προκειμένου να (…) προκαλέσουν τον θάνατο ασθενών που χρειάζονταν νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας αλλά οι κατηγορούμενοι πίστευαν ότι δεν θα έπρεπε να τους κρατούν στη ζωή», ανέφεραν οι εισαγγελείς στην ανακοίνωσή τους.

Το σύστημα υγείας της Ρουμανίας, ένα από τα λιγότερο ανεπτυγμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαστίζεται από υποθέσεις διαφθοράς και πολιτικοποιημένης διοίκησης. Το κράτος έχει χτίσει ένα νοσοκομείο τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, επενδύει τα λιγότερα χρήματα στην υγεία από οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ και χιλιάδες γιατροί και νοσηλευτές έχουν φύγει στο εξωτερικό για να εργαστούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

