Ο στρατός των ΗΠΑ δήλωσε ότι έπληξε και βύθισε ιρανική κορβέτα στον Κόλπο του Ομάν, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Epic Fury.

«Μια ιρανική κορβέτα κλάσης Τζαμαράν χτυπήθηκε από τις δυνάμεις των ΗΠΑ κατά την έναρξη της επιχείρησης Epic Fury», έγραψε η CENTCOM στο X. «Το πλοίο βυθίζεται προς τον πυθμένα του Κόλπου του Ομάν, στην προβλήτα Chah Bahar. Όπως είπε ο πρόεδρος, τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, του IRGC και της αστυνομίας «πρέπει να καταθέσουν τα όπλα σας». Εγκαταλείψτε το πλοίο».

Οι κορβέτες κλάσης Τζαμαράν έχουν προσωπικό έως και 120 άτομα και είναι εξοπλισμένες με πυραύλους εδάφους-αέρος, τορπίλες και σύγχρονα ναυτικά κανόνια.

Δείτε φωτογραφία από το κτύπημα στην ιρανική κορβέτα:

