Αραγτσί: Το έργο του Χαμενεΐ θα συνεχιστεί

Την καταδίκη του για τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Τεχεράνη και σε άλλα σημεία της χώρας και τον θάνατο του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, τονίζοντας ότι «το έργο του Αλί Χαμενεΐ θα συνεχιστεί».

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν επισημαίνει με έμφαση ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα και ενώ το Ομάν, με διαμεσολάβηση, προσπαθούσε να φέρει τις δύο πλευρές κοντά σε μία συμφωνία.

Ο Αραγτσί, εκτός της δήλωσης καταδίκης, τόνισε ότι «η πορεία του Χαμενεΐ θα συνεχιστεί, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η κυβέρνηση της Τεχεράνης δεν θα αλλάξει πολιτική απέναντι στη Δύση.

Πηγή: skai.gr

