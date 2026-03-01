Την έναρξη εργασιών του νέου κυβερνητικού Συμβουλίου, μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ ανακοίνωσε ο Ιρανός πρόεδρος.

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν έστειλε μήνυμα προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, λέγοντας ότι οι «ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα βυθίσουν στην απελπισία τους εχθρούς» τους, σημαίνοντας στην ουσία υην αντεπίθεση που ετοιμάζει η Τεχεράνη, μετά το κτύπημα των Αμερικανών και των Ισραηλινών.

Islamic Regime's President, Masoud Pezeshkian:

"Armed forces of the Islamic Republic are strongly targeting enemy's bases and will continue to do so"



[The rest is gibberish, just kissing Khamenei's dead ass] #Iran pic.twitter.com/lv4P3qHW7y — Shin (@hey_itsmyturn) March 1, 2026

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό

.«Ο στρατός μας κτυπά με ισχύ τις βάσεις του εχθρού και θα συνεχίσει να το κάνει», πρόσθεσε ο Ιρανός πρόεδρος, ο οποιος στο διάγγελμά του εμφανίστηκε ψύχραιμος και με σταθερή φωνή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.