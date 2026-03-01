Την έναρξη εργασιών του νέου κυβερνητικού Συμβουλίου, μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ ανακοίνωσε ο Ιρανός πρόεδρος.
Ο Μασούντ Πεζεσκιάν έστειλε μήνυμα προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, λέγοντας ότι οι «ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα βυθίσουν στην απελπισία τους εχθρούς» τους, σημαίνοντας στην ουσία υην αντεπίθεση που ετοιμάζει η Τεχεράνη, μετά το κτύπημα των Αμερικανών και των Ισραηλινών.
Islamic Regime's President, Masoud Pezeshkian:— Shin (@hey_itsmyturn) March 1, 2026
"Armed forces of the Islamic Republic are strongly targeting enemy's bases and will continue to do so"
[The rest is gibberish, just kissing Khamenei's dead ass] #Iran pic.twitter.com/lv4P3qHW7y
.«Ο στρατός μας κτυπά με ισχύ τις βάσεις του εχθρού και θα συνεχίσει να το κάνει», πρόσθεσε ο Ιρανός πρόεδρος, ο οποιος στο διάγγελμά του εμφανίστηκε ψύχραιμος και με σταθερή φωνή.
