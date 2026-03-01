Λογαριασμός
Πεζεσκιάν: Το Συμβούλιο ξεκίνησε τις εργασίες του - Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας θα αφήσουν τους εχθρούς μας «απελπισμένους»

Διάγγελμα μέσω βίντεο από τον πρόεδρο του Ιράν - «Θα συνεχίσουμε να κτυπάμε τις βάσεις των εχθρών μας»

Πεζεσκιάν

Την έναρξη εργασιών του νέου κυβερνητικού Συμβουλίου, μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ ανακοίνωσε ο Ιρανός πρόεδρος.

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν έστειλε μήνυμα προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, λέγοντας ότι οι «ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα βυθίσουν στην απελπισία τους εχθρούς» τους, σημαίνοντας στην ουσία υην αντεπίθεση που ετοιμάζει η Τεχεράνη, μετά το κτύπημα των Αμερικανών και των Ισραηλινών.

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό

.«Ο στρατός μας κτυπά με ισχύ τις βάσεις του εχθρού και θα συνεχίσει να το κάνει», πρόσθεσε ο Ιρανός πρόεδρος, ο οποιος στο διάγγελμά του εμφανίστηκε ψύχραιμος και με σταθερή φωνή.

Μασούντ Πεζεσκιάν Ιράν πόλεμος
