Άλλη μια χρονοκάψουλα βρέθηκε σήμερα Τρίτη στη βάση του αγάλματος ενός στρατηγού της Συνομοσπονδίας των Νοτίων, ανανεώνοντας τις ελπίδες ότι θα μπορούσε να περιέχει μια φωτογραφία του προέδρου Αβραάμ Λίνκολν την οποία περιμένουν εναγωνίως πολλοί συλλέκτες.

«Την βρήκαν!» έγραψε στο Twitter ο κυβερνήτης της Βιρτζίνια Ραλφ Νόρθαμ, μία εβδομάδα από το άνοιγμα της πρώτης χρονοκάψουλας που απογοήτευσε τους ειδικούς. «Είναι προφανώς η χρονοκάψουλα που έψαχνε όλος ο κόσμος», πρόσθεσε, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με φωτογραφίες ενός μεταλλικού, ορθογώνιου κουτιού, μήκους περίπου 30 εκατοστών.

Ο κυβερνήτης διευκρίνισε ότι το κουτί δεν θα ανοιχθεί σήμερα, αφού οι ειδικοί θέλουν προηγουμένως να το εξετάσουν, ωστόσο λίγο αργότερα ανάρτησε στο λογαριασμό του φωτογραφίες από ακτίνες Χ στην οποία αναφέρει ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών περιλαμβάνονται νομίσματα, βιβλία κουμπιά ακόμα και πυρομαχικά από τον αμερικανικό εμφύλιο.

Αυτές οι «κάψουλες» είναι κουτιά τα οποία θάβονται σε κάποιο σημείο, αφού προηγουμένως τους βάλουν μέσα διάφορα χαρακτηριστικά αντικείμενα της εποχής, για να τα βρουν οι επόμενες γενιές. Η συγκεκριμένη βρέθηκε κάτω από το βάθρο του επιβλητικού, έφιππου αγάλματος του στρατηγού Ρόμπερτ Λι, του επικεφαλής του στρατού των Νοτίων κατά τον εμφύλιο πόλεμο (1861-65). Τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος έγιναν το 1890 στο Ρίτσμοντ, την πρώην πρωτεύουσα των Νοτίων, στη Βιρτζίνια.

Το άγαλμα, που θεωρήθηκε σύμβολο του δουλοκτητικού παρελθόντος της χώρας, απομακρύνθηκε το Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της αμφισβήτησης της τιμής που είχε αποδοθεί μέσα από αυτά τα μνημεία σε ανθρώπους που υπερασπίστηκαν τη δουλεία. Οι ειδικοί ξεκίνησαν στη συνέχεια τις έρευνες στο βάθρο του για να βρουν μια μυστηριώδη χρονοκάψουλα, που είχε τοποθετηθεί εκεί το 1887. Στο κουτί πιστεύεται ότι υπάρχουν διάφορα αναμνηστικά του Εμφυλίου, όπως κουμπιά ή σφαίρες, χρήματα της συνομοσπονδίας, μια Βίβλος αλλά, κυρίως, μια φωτογραφία που εικονίζει τον Λίνκολν στο φέρετρό του – μια εικόνα που θεωρείται «ιστορική βόμβα» και θα κάνει πάταγο στην αγορά των συλλεκτικών αντικειμένων.

Ένα άλλο κουτί που βρέθηκε και ανοίχθηκε με προσοχή από τον Νόρθαμ περιείχε τρία βιβλία και έναν υφασμάτινο φάκελο με μια φωτογραφία, που όμως είχε καταστραφεί από νερό. Υπήρχε επίσης μέσα ένα νόμισμα άγνωστης προέλευσης. Η κάψουλα αυτή φαίνεται ότι είχε κρυφτεί στο βάθρο από εργάτες που συμμετείχαν στην τοποθέτηση του αγάλματος. Ένα από τα βιβλία ήταν ένας οδηγός για αστρονόμους και ναυτικούς, του 1875. Όμως ένα άλλο φαίνεται ότι είχε εκδοθεί το 1889, δηλαδή δύο χρόνια αφότου θάφτηκε στο σημείο η κάψουλα. Το γεγονός αυτό υποδήλωνε ότι υπήρχε και ένα δεύτερο κουτί κάτω από το βάθρο.

Το άγαλμα του στρατηγού Λι στο Ρίτσμοντ μπήκε στο στόχαστρο αντιρατσιστών διαδηλωτών μετά τον θάνατο, τον Μάιο του 2020, του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, όταν γονάτισε στον λαιμό του ένας λευκός αστυνομικός στην προσπάθειά του να τον συλλάβει.

They found it! This is likely the time capsule everyone was looking for. Conservators studying it—stay tuned for next steps! (Won’t be opened today) pic.twitter.com/3lWrsPGZd2

X-rays give a first look inside the time capsule: Experts believe there may be coins, books, buttons, and even ammunition from the Civil War.



The box will be opened tomorrow at 1:00 PM! pic.twitter.com/zyVWoHa61o