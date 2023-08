ΗΠΑ, Βρετανία και Γαλλία καταδικάζουν τις επιθέσεις Τουρκοκυπρίων κατά μελών του ΟΗΕ

Τρία μέλη της Ειρηνευτικής Δύναμης Κύπρου του ΟΗΕ (UNFICYP) νοσηλεύονται μετά την επίθεση που δέχθηκαν από την τουρκοκυπριακή πλευρά στη νεκρή ζώνη κοντά στην Πύλα.

Ο εκπρόσωπος τύπου της UNFICYP, Αλίμ Σιντίκ, δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) πως τρία μέλη της UNFICYP τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι δύο υπέστησαν σοβαρά τραύματα. Ένας εξ αυτών τραυματίστηκε στο κεφάλι. Όλοι τους νοσηλεύονται. «Ο ένας δέχθηκε κλωτσιές όσο ήταν πεσμένος στο έδαφος», είπε ο Σιντίκ.

Με ανακοίνωσή της η UNFICYP καταδίκασε την επίθεση εναντίον μελών της, καθώς και κατά οχημάτων της, τονίζοντας ότι η Ειρηνευτική Δύναμη Κύπρου του ΟΗΕ παραμένει δεσμευμένη στο να διασφαλίσει τη διατήρηση της ηρεμίας και της σταθερότητας στην περιοχή.

Η κυπριακή κυβέρνηση καταδίκασε τα οργανωμένα επεισόδια που προκάλεσαν σήμερα το πρωί οι τουρκικές κατοχικές δυνάμεις στη νεκρή ζώνη στην περιοχή Πύλας και την απαράδεκτη επίθεση εναντίον Βρετανών και Σλοβάκων μελών της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Μέλη της ειρηνευτικης δύναμης των Ηνωμένων Εθνών μετακινήθηκαν βιαίως από προσωπικό με στολές της τουρκοκυπριακής αστυνομίας και στρατιωτικών, ανέφερε ένας μάρτυρας στο Reuters. Τουρκοκυπριακές μπουλντόζες είχαν μετακινήσει φορτηγά του ΟΗΕ, τσιμεντένιες κολώνες και συρματοπλέγματα στη νεκρή ζώνη που ελέγχει η δύναμη του ΟΗΕ.

Το συμβάν καταδίκασαν οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Γαλλία, τρία από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. «Αυτές οι ενέργειες είναι εντελώς απαράδεκτες και υπονομεύουν την ικανότητα του ΟΗΕ να εκπληρώσει την ειρηνευτική εντολή του», ανέφεραν οι πρεσβείες τους σε κοινή τους ανακοίνωση.

Από ευρωπαϊκής πλευράς, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ καταδίκασε επίσης το επεισόδιο.

