ΗΠΑ: Βορειοκορεατικά στρατεύματα σκοτώθηκαν πολεμώντας την Ουκρανία

Άνδρες του βορειοκορεατικού στρατού σκοτώθηκαν πολεμώντας τις ουκρανικές δυνάμεις στη συνοριακή περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας, ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ.



Μιλώντας σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα, ο γραμματέας Τύπου του Πενταγώνου, Υποστράτηγος Πατ Ράιντερ είπε ότι οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι οι Βορειοκορεάτες στρατιώτες «συμμετείχαν σε μάχη στο Κουρσκ μαζί με τις ρωσικές δυνάμεις» και «υπέστησαν απώλειες, σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν».



Δεν έδωσε συγκεκριμένους αριθμούς, αν και είπε ότι τα στρατεύματα ξεκίνησαν να πολεμούν «λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα πριν».



Πρόσθεσε ότι φαίνεται ότι οι Βορειοκορεάτες χρησιμοποιούνται σε ρόλους πεζικού και ότι η εμπλοκή τους μέχρι στιγμής πιστεύεται ότι περιορίζεται στο Κουρσκ, υπονοώντας ότι δεν έχουν αναπτυχθεί στην ίδια την Ουκρανία.



Πρόκειται για τις πρώτες αναφορές για απώλειες από τότε που αποκαλύφθηκε τον Οκτώβριο ότι η Βόρεια Κορέα είχε στείλει περίπου 10.000 στρατιώτες για να ενισχύσει την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας.



Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας, GUR, ανέφερε ότι τουλάχιστον 30 Bορειοκορεάτες στρατιώτες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σε μάχες το Σαββατοκύριακο. Η GUR είπε ότι οι απώλειες από τη Βόρεια Κορέα σημειώθηκαν το Σάββατο και την Κυριακή σε Κουρσκ, Πλέχοβο, Βορόμπζα και Μαρτίνοβκα.



Οι Bορειοκορεάτες στρατιώτες - κανένας από τους οποίους δεν φαίνεται να έχει εμπειρία μάχης - πιστεύεται ότι πέρασαν τις πρώτες τους εβδομάδες μετά την αποστολή τους στη Ρωσία σε εκπαίδευση, και στη συνέχεια σε ρόλους υποστήριξης.



Το Σάββατο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι Ρώσοι έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν έναν «σημαντικό αριθμό» βορειοκορεατών στις επιθέσεις τους στο Κουρσκ, μέρος του οποίου η Ουκρανία έχει καταλάβει από τότε που ξεκίνησε μια αιφνιδιαστική εισβολή τον Αύγουστο.



Οι ρωσικές δυνάμεις, οι οποίες εξαπέλυσαν μια πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, έχουν προελάσει σε ανατολικές περιοχές της χώρας τελευταίους μήνες.



Τη Δευτέρα το βράδυ, ο Ζελένσκι δημοσίευσε βίντεο με drone στα κοινωνικά μέσα που έδειχνε πολλούς άνδρες να κρύβονται πίσω από δέντρα, λέγοντας ότι ήταν βορειοκορεάτες στρατιώτες που συμμετείχαν σε επίθεση σε ουκρανική θέση.



Δημοσίευσε επίσης πλάνα που είπε ότι δείχνουν ρωσικά στρατεύματα να προσπαθούν να κρύψουν την παρουσία Βορειοκορεατών στο πεδίο της μάχης χρησιμοποιώντας μια φωτιά για να κάψουν τα πρόσωπα όσων είχαν σκοτωθεί.



«Οι αμυντικές δυνάμεις και οι μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας εργάζονται για να προσδιορίσουν την πλήρη έκταση των πραγματικών απωλειών που υπέστησαν ρωσικές μονάδες που περιλαμβάνουν Βορειοκορεάτες», είπε.



Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει ούτε ένας λόγος για τους Βορειοκορεάτες να πεθάνουν σε αυτόν τον πόλεμο».



Το Κρεμλίνο παρέπεμψε ερωτήσεις σχετικά με το θέμα στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας, το οποίο δεν έκανε κανένα σχόλιο.

«Ακόμη και μετά από χρόνια πολέμου, όταν φαίνεται ότι δεν μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερος κυνισμός από τους Ρώσους, εξακολουθούμε να βλέπουμε κάτι χειρότερο.



Η Ρωσία δεν εμπλέκει μόνο βορειοκορεάτες στρατιώτες σε επιθέσεις εναντίον ουκρανικών θέσεων, αλλά προσπαθεί επίσης να κρύψει τις απώλειες αυτών των ανθρώπων.



Υπήρχαν προσπάθειες να κρατηθεί μυστική η παρουσία Βορειοκορεατών στρατιωτών. Όσο εκπαιδεύονταν, τους απαγορεύτηκε ακόμη και να δείξουν το πρόσωπό τους. Ο ρωσικός στρατός προσπάθησε να διαγράψει οποιοδήποτε βίντεο απόδειξη της παρουσίας τους.



Και τώρα, μετά τις μάχες με τα παιδιά μας, οι Ρώσοι προσπαθούν να... κάψουν κυριολεκτικά τα πρόσωπα των σκοτωμένων Βορειοκορεατών στρατιωτών.



Αυτή είναι μια απόδειξη της περιφρόνησης που βασιλεύει αυτή τη στιγμή στη Ρωσία – περιφρόνηση για οτιδήποτε ανθρώπινο.



Δεν υπάρχει λόγος για τους Κορεάτες να πολεμούν και να πεθαίνουν για τον Πούτιν. Και μετά τον θάνατό τους, μόνο κοροϊδία τους περιμένει από τη Ρωσία.



Αυτή η τρέλα πρέπει να σταματήσει – να σταματήσει με μια αξιόπιστη και διαρκή ειρήνη και την ευθύνη της Ρωσίας για αυτόν τον κυνικό πόλεμο».



