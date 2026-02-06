Η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ Παμ Μπόνταϊ ανακοίνωσε ότι συνελήφθη «πρόσωπο κλειδί» για την πολύνεκρη επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία στη Βεγγάζη, το 2012.

Όπως δήλωσε η Μπόνταϊ, ο Zubayar al-Bakoush, για τον οποίο οι αμερικανικές αρχές συσχέτισαν όλα τα στοιχεία για την εμπλοκή του στην επίθεση, βρίσκεται αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες, με κορυφαίες τη δολοφονία τεσσάρων ανθρώπων, εμπρησμό και τρομοκρατία.

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2012, 11 χρόνια μετά την επίθεση της Αλ Κάιντα στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης και στο Πεντάγωνο, η διπλωματική αντιπροσωπεία των ΗΠΑ στη Βεγγάζη της Λιβύης δέχθηκε επίθεση, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο ,Αμερικανός πρέσβης Τζον Κρίστοφερ Στίβεν και άλλοι τρεις συνοδοί του, όλοι Αμερικανοί.

Πηγή: skai.gr

