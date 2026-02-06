Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το BBC σε συνεργασία με το Mediazona και ομάδα εθελοντών ταυτοποίησαν 177.477 Ρώσους στρατιωτικούς που έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο στην Ουκρανία

Η ανάλυση δείχνει ότι ο αριθμός των απωλειών αυξάνεται σε περιοχές της Ρωσίας με υψηλότερα επίπεδα φτώχειας

Ο Αλεξάντρ Κολιάντρ εκτιμά ότι η επιβράδυνση της ρωσικής οικονομίας και η μείωση των ρυθμών αύξησης των μισθών θα αυξήσει τον αριθμό των ατόμων που θα υπογράψουν σύμβαση για να πολεμήσουν.

Το BBC (ρωσική υπηρεσία), σε συνεργασία με τον ιστότοπο ερευνητικής δημοσιογραφίας Mediazona και ομάδα εθελοντών, έχει ταυτοποιήσει τα ονόματα 177.477 Ρώσων στρατιωτικών που έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Το BBC επισημαίνει ότι κατά την ταυτοποίηση των Ρώσων στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο και την καταγραφή τους ανά περιοχή της Ρωσίας από την οποία προέρχονται, διαπιστώνεται ότι όσο πιο υψηλό είναι το επίπεδο φτώχειας, τόσο μεγαλύτερος είναι κατά κανόνα ο αριθμός των απωλειών.

«Εκτιμώ ότι ο αριθμός των ατόμων, που θα εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπογράψουν σύμβαση για να πάνε να πολεμήσουν, θα αυξάνεται μόνο, στον βαθμό που επιβραδύνεται η ρωσική οικονομία και μειώνεται οι ρυθμοί αύξησης των μισθών», δήλωσε στο BBC ο συνεργάτης του Κέντρου ανάλυσης ευρωπαϊκής πολιτικής Αλεξάντρ Κολιάντρ. Λεπτομερής ανάλυση των στοιχείων για το θέμα αυτό που παρουσίασε το BBC δημοσιεύεται στον ιστότοπο The Bell.

Ένα από τα βασικά επίσημα κριτήρια αξιολόγησης του βιοτικού επιπέδου είναι το ελάχιστο όριο διαβίωσης. Από την 1η Ιανουαρίου 2026, το ποσό αυτό θα ανέρχεται σε 18.939 ρούβλια (247 δολάρια) ανά μήνα.

Σύμφωνα με την καταγραφή της έρευνας του BBC, το 56% όσων σκοτώθηκαν στον πόλεμο, δηλαδή οι περισσότεροι από τους μισούς νεκρούς ήσαν εθελοντές, επίστρατοι και καταδικασθέντες που εξέτιαν ποινές φυλάκισης σε σωφρονιστικά ιδρύματα. Τα άτομα αυτά δεν είχαν καμία σχέση με τον στρατό όταν άρχισε ο πόλεμος.

Το μεγαλύτερο ποσοστό απωλειών, 33%, το έχουν οι εθελοντές.

Το ποσοστό των καταδικασθέντων μειώθηκε στο 12% από το 19% που ήταν πέρυσι. Η κυρία αιτία αυτής της μείωσης συνίσταται στο ότι όσοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη για ποινικές υποθέσεις στέλνονται στο μέτωπο πριν γίνει η δίκη. Συγκεκριμένα το 2024 η Κρατική Δούμα (κάτω βουλή) επέτρεψε να αναστέλλονται οι ποινικές υποθέσεις και τα δικαστήρια εάν οι κατηγορούμενοι υπέγραφαν σύμβαση με τον στρατό. Ως εκ τούτου τα άτομα αυτά, όπως επισημαίνει η έρευνα, συμπεριλαμβάνονται στους εθελοντές.

Οι απώλειες μεταξύ των επίστρατων φθάνουν το 11%.

Για ένα ποσοστό 26% των νεκρών, δεν έγινε δυνατόν να προσδιοριστεί η κατηγορία στην οποία ανήκουν, καθώς μετά την έναρξη της επιστράτευσης, οι νεκρολογίες περιείχαν σημαντικά λιγότερα πρωτογενή δεδομένα. Επιπλέον, πολλές δημοσιεύσεις συνοδεύονται από φωτογραφίες αξιωματικών με πολιτικά ρούχα, γεγονός που μπορεί να υποδηλώνει ότι δεν επρόκειτο για στρατιωτικούς καριέρας.

Συνολικά, αναφέρεται στην έρευνα του BBC, έχουν καταγραφεί 6.468 αξιωματικοί που σκοτώθηκαν με βαθμό από υπολοχαγό έως στρατηγό. Το ποσοστό τους στον συνολικό αριθμό των θυμάτων μειώνεται και παραμένει στο 2-3%. Συγκριτικά, τους πρώτους μήνες του πολέμου, οι αξιωματικοί αντιπροσώπευαν έως και το 20% των νεκρών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

