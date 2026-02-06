Συνάντηση για το Κυπριακό μεταξύ του Χακάν Φιντάν και της Μάρτα Κος

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Συνάντηση στην Άγκυρα μεταξύ του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, και της Επιτρόπου Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάρτα Κος, με κεντρικά θέματα το Κυπριακό, την Τελωνειακή Ένωση και τη διευκόλυνση των θεωρήσεων Σένγκεν.

Σε κλίμα επανεκκίνησης του διαλόγου κινήθηκε η συνάντηση που είχαν στην Άγκυρα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, και η Επίτροπος Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάρτα Κος, με το Κυπριακό, την Τελωνειακή Ένωση και τη διευκόλυνση των θεωρήσεων Σένγκεν να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης.

Κυπριακό και πρωτοβουλίες οικοδόμησης εμπιστοσύνης

Η Επίτροπος Κος εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συμμετοχή της Τουρκίας στην ανεπίσημη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, τονίζοντας τη σημασία της συνέχισης των πρωτοβουλιών που ενισχύουν την εμπιστοσύνη.

Επιβεβαίωση υποψηφιότητας

Στην κοινή δήλωση αναφέρεται ότι: «Ο υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, και η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για τη Διεύρυνση, Μάρτα Κος, συναντήθηκαν στην Άγκυρα στις 6 Φεβρουαρίου 2026, επιβεβαίωσαν εκ νέου το καθεστώς της Τουρκίας ως υποψήφιας χώρας και τόνισαν τη στρατηγική αξία των σχέσεων Τουρκίας-ΕΕ για την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας και της οικονομικής ανθεκτικότητας σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον».

Πρόοδος στον διάλογο και απτά βήματα συνεργασίας

Οι δύο πλευρές εξέφρασαν ικανοποίηση για την πρόσφατη αμοιβαία δέσμευση σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

«Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους καταγράφηκε πρόοδος, μέσω της πραγματοποίησης πέντε συναντήσεων διαλόγου υψηλού επιπέδου, της συνέχισης της στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες της Τουρκίας για τη φιλοξενία προσφύγων υπό καθεστώς προσωρινής προστασίας, καθώς και της διευκόλυνσης της πρόσβασης των Τούρκων πολιτών σε θεωρήσεις Σένγκεν πολλαπλών εισόδων».

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε την ανάγκη υπέρβασης των δυσκολιών στις σχέσεις Άγκυρας-Βρυξελλών.

Ασφάλεια και περιφερειακή σταθερότητα

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς, όπως η ασφάλεια και η συνδεσιμότητα, έχει στρατηγική σημασία, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Τουρκίας ως κεντρικού γεωπολιτικού παράγοντα στη Μαύρη Θάλασσα, τον Νότιο Καύκασο και την Κεντρική Ασία.

Όπως αναφέρεται στη γραπτή δήλωση, «Ο Φιντάν υπογράμμισε την ανάγκη να ξεπεραστούν τα εμπόδια στις σχέσεις. Τα μέρη τόνισαν ότι οι πρόσφατες εξελίξεις σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο τη στρατηγική σημασία των σχέσεων Τουρκίας-ΕΕ».

Επικαιροποίηση Τελωνειακής Ένωσης

Ο Χακάν Φιντάν έθεσε ως προτεραιότητα την αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης.

«Τα μέρη επαναβεβαίωσαν τη σημασία της οικονομικής ολοκλήρωσης μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν υπογράμμισε την ολοένα και πιο επείγουσα ανάγκη επικαιροποίησης της Τελωνειακής Ένωσης, υπό το πρίσμα των μεταβαλλόμενων δυναμικών στο παγκόσμιο εμπόριο, των αυξανόμενων γεωπολιτικών και οικονομικών αβεβαιοτήτων, της διεύρυνσης των διμερών και περιφερειακών εμπορικών συμφωνιών, των ευπαθειών στις αλυσίδες εφοδιασμού, καθώς και της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διατηρήσουν τη δέσμευσή τους για τη βελτίωση της εφαρμογής της Τελωνειακής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασαν την πρόθεσή τους να συνεργαστούν για τη διαμόρφωση των αναγκαίων προϋποθέσεων ενόψει της επικαιροποίησής της και της πλήρους αξιοποίησης του δυναμικού της, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της οικονομικής ασφάλειας και της βιωσιμότητας».

Θεωρήσεις Σένγκεν και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη διευκόλυνση των θεωρήσεων και στη χρηματοδοτική συνεργασία.

«Εκφράστηκε η πρόθεση να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την υποστήριξη καινοτόμων και βιώσιμων έργων στην Τουρκία και τις γειτονικές περιοχές».

«Και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την έγκριση της απόφασης της Επιτροπής που διευκολύνει τη χορήγηση πολυετών θεωρήσεων Σένγκεν στους Τούρκους πολίτες. Οι πλευρές τόνισαν εκ νέου τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης του διαλόγου για την άρση των θεωρήσεων και της συνεργασίας στους τομείς της ασφάλειας και της μετανάστευσης, μέσω του μηχανισμού διαλόγου υψηλού επιπέδου που έχει θεσπιστεί για τα θέματα αυτά».

Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στους σεισμόπληκτους

Η Μάρτα Κος υπογράμμισε εκ νέου τη σημασία της αποτροπής της παράκαμψης των κυρώσεων της ΕΕ, ενώ μνημόνευσε τα θύματα των σεισμών του 2023, επιβεβαιώνοντας την αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Τουρκία, με στήριξη ύψους 1 δισ. ευρώ για έκτακτη βοήθεια και ανοικοδόμηση.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών τόνισε, από την πλευρά του, ότι η αλληλεγγύη Τουρκίας-ΕΕ είναι κρίσιμη για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

