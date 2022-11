ΗΠΑ: Τουλάχιστον 1 νεκρός και αρκετοί αγνοούμενοι μετά το πέρασμα ανεμοστρόβιλων στον νότο- Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί άλλοι φέρονται ως αγνοούμενοι μετά το πέρασμα ισχυρών ανεμοστρόβιλων στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή στην Οκλαχόμα, το Τέξας και το 'Αρκανσο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και μέσα ενημέρωσης.

Στην κομητεία Μακ Κέρτεν, στη νότια Οκλαχόμα, τα βίαια καιρικά φαινόμενα σκότωσαν έναν 90χρονο άνδρα, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Πολιτείας Κέβιν Στιτ, ο οποίος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις πληγείσες περιοχές.

Αρκετοί άνθρωποι φέρονται ως αγνοούμενοι, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο τον οποίο επικαλούνται αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

🌪️This #tornado was captured on camera as it swirled through north-eastern US state of #Texas yesterday.



It's one of several which caused damage in the area and also in neighbouring #Oklahoma. #USA pic.twitter.com/SjrmSegtBC