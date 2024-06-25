Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καταδικάζει τη βία στις διαδηλώσεις στην Κένυα, ζητεί αυτοσυγκράτηση

Τουλάχιστον πέντε διαδηλωτές σκοτώθηκαν όταν η αστυνομία άνοιξε πυρ κατά διαδηλωτών που προσπαθούσαν να εισβάλουν στο κοινοβούλιο

Kenya

Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν τη βία που αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Ναϊρόμπι, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ, καλώντας την Κένυα να επιδείξει αυτοσυγκράτηση και να δώσει χώρο για διάλογο.

Τουλάχιστον πέντε διαδηλωτές σκοτώθηκαν σήμερα Τρίτη, όταν η αστυνομία άνοιξε πυρ κατά διαδηλωτών που προσπαθούσαν να εισβάλουν στο κοινοβούλιο μέσα στο οποίο οι βουλευτές ενέκριναν νομοσχέδιο που προβλέπει την αύξηση των φόρων.

Η ένταση αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας στο επιχειρηματικό κέντρο του Ναϊρόμπι για αυτήν την τρίτη διαδήλωση μέσα σε οκτώ ημέρες του κινήματος "Occupy Parliament" (Καταλαμβάνουμε το Κοινοβούλιο), που αντιτίθεται στο προσχέδιο προϋπολογισμού 2024-2025 και στους νέους φόρους του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ Κένυα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark