Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν τη βία που αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Ναϊρόμπι, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ, καλώντας την Κένυα να επιδείξει αυτοσυγκράτηση και να δώσει χώρο για διάλογο.

Τουλάχιστον πέντε διαδηλωτές σκοτώθηκαν σήμερα Τρίτη, όταν η αστυνομία άνοιξε πυρ κατά διαδηλωτών που προσπαθούσαν να εισβάλουν στο κοινοβούλιο μέσα στο οποίο οι βουλευτές ενέκριναν νομοσχέδιο που προβλέπει την αύξηση των φόρων.

Η ένταση αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας στο επιχειρηματικό κέντρο του Ναϊρόμπι για αυτήν την τρίτη διαδήλωση μέσα σε οκτώ ημέρες του κινήματος "Occupy Parliament" (Καταλαμβάνουμε το Κοινοβούλιο), που αντιτίθεται στο προσχέδιο προϋπολογισμού 2024-2025 και στους νέους φόρους του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

