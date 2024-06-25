Ανώτατο Δικαστήριο- Ισπανία: Σεξουαλική επίθεση το μη συναινετικό φιλί

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας αποφάσισε πως το φιλί χωρίς «συναίνεση» μπορεί να θεωρηθεί σεξουαλική επίθεση.

Σύμφωνα με το Barron's, το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε απόφαση των δικαστικών Αρχών της Ανδαλουσίας που καταδίκασε σε έναν χρόνο και εννέα μήνες φυλακή, αστυνομικό επειδή φίλησε στο μάγουλο κρατούμενη.

«Ένα φιλί χωρίς ρητή ή σιωπηρή συγκατάθεση, συνιστά στην πραγματικότητα σεξουαλική επίθεση», είπε το δικαστήριο, προσθέτοντας ότι «είναι σαφές ότι η φευγαλέα επαφή ενός μη συναινετικού φιλιού αντιπροσωπεύει μια σωματική εισβολή».

Το ζήτημα της συμπερίληψης των φιλιών στις πρακτικές σεξουαλικής επίθεσης απασχολεί εκτός των άλλων την Ισπανία, καθώς ο πρώην επικεφαλής της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας Λουίς Ρουμπιάλες αναμένεται να δικαστεί καθώς στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών, φίλησε στα χείλη την πρωταγωνίστρια Τζένι Χερμόζο κατά την τελετή απονομής μετάλλων, αφού η Ισπανία κέρδισε την Αγγλία, προκαλώντας αμηχανία και οργή στους μάρτυρες του περιστατικού.

O 46χρονος Ρουμπιάλες υποστήριξε πως επρόκειτο για ένα συναινετικό «πεταχτό φιλί», εν αντιθέσει με τους ισχυρισμούς της Χερμόσο η οποία και υπέβαλε μήνυση εναντίον του, τον Σεπτέμβρη που μας πέρασε υποστηρίζοντας μάλιστα πως αρχικά δέχτηκε πιέσεις να τον υπερασπιστεί.

Πηγή: skai.gr

