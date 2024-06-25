Η Κενυάτισσα ακτιβίστρια Άουμα Ομπάμα, ετεροθαλής αδερφή του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, ήταν μεταξύ των διαδηλωτών έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου στο Ναϊρόμπι, όπου σημειώθηκαν επεισόδια και έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον πέντε άνθρωποι.

Η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον διαδηλωτών που προσπαθούσαν να εισβάλουν στο κοινοβούλιο της Κένυας την Τρίτη, με αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε διαδηλωτές να σκοτωθούν, δεκάδες να τραυματιστούν ενώ τμήματα του κτιρίου του κοινοβουλίου τυλίχθηκαν στις φλόγες την ώρα που οι βουλευτές ψήφιζαν για την αύξηση φόρων.

Η Άουμα Ομπάμα, η οποία μίλησε στο CNN, είπε ότι «είμαι εδώ γιατί - κοιτάξτε τι συμβαίνει. Νεαροί Κενυάτες διαδηλώνουν για τα δικαιώματά τους. Διαδηλώνουν με σημαίες και πανό. Δεν μπορώ καν να δω πια", είπε, αρχίζοντας να βήχει και να προστατεύει τα μάτια της από τον καπνό. «Μας εκτοξεύουν δακρυγόνα».

Ένας άντρας πίσω της κρατούσε μια ταμπέλα που έγραφε «Η αποικιοκρατία δεν τελείωσε ποτέ στην Κένυα», ενώ ένας άλλος φώναζε, «Αυτή είναι η χώρα μας. Αυτό είναι το έθνος μας».

Η Άουμα Ομπάμα νωρίτερα δημοσίευσε φωτογραφίες της στο Twitter από τη διαδήλωση.

Το γραφείο του πρώην προέδρου Ομπάμα δεν απάντησε σε αίτημα να σχολιάσει το περιστατικό που αφορούσε την αδελφή του ή τη βία στην Κένυα.



Πηγή: skai.gr

