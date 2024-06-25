Η Kένυα αναπτύσσει στρατό για τις «βίαιες διαδηλώσεις»

Η κυβέρνηση της Κένυας ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέπτυξε τον στρατό για να βοηθήσει την αστυνομία να αντιμετωπίσει τις διαδηλώσεις που συνεχίζονται κατά του φορολογικού νομοσχεδίου, γράφει η εφημερίδα Daily Nation που επικαλείται αξιωματούχο του υπουργείου Άμυνας.

Στις κινητοποιήσεις αυτές τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 31 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Στρατιώτες αναπτύχθηκαν για να υποστηρίξουν την αστυνομία "ως απάντηση στην έκτακτη ανάγκη για την ασφάλεια που προκλήθηκε από τις συνεχιζόμενες βίαιες διαδηλώσεις" σε όλη τη χώρα, οι οποίες χαρακτηρίζονται από "καταστροφές και εισβολές σε ζωτικής σημασίας υποδομές", δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Αντεν Μπάρε, σύμφωνα με δελτίο Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

