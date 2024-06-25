Οι ΗΠΑ καλούν για ηρεμία στην Κένυα - Πάνω από 10 χώρες καλούν σε αυτοσυγκράτηση

"Καταδικάζουμε τη βία σε κάθε μορφή της και απευθύνουμε έκκληση για ηρεμία", δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, όταν ρωτήθηκε για τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έχουν βυθίσει στο χάος το Ναϊρόμπι, την πρωτεύουσα της Κένυας.

"Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν από κοντά την κατάσταση στο Ναϊρόμπι", δήλωσε επίσης, όπου η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον διαδηλωτών που προσπαθούσαν να εισβάλουν στο κοινοβούλιο, και σύμφωνα με αρκετές μη κυβερνητικές οργανώσεις, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων αυτών.

Περισσότερες από δέκα δυτικές χώρες, εκ των οποίων η Γαλλία, η Γερμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία δήλωσαν ότι "ανησυχούν βαθύτατα" μετά τη βία που ξέσπασε σήμερα στην Κένυα κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, οι οποίες κατεστάλησαν από την αστυνομία και προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων.

Σε κοινή ανακοίνωση των διπλωματικών αντιπροσωπειών τους, ο Καναδάς, η Δανία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Εσθονία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Ρουμανία, η Βρετανία, το Βέλγιο και οι ΗΠΑ εκφράζουν τη λύπη τους για τους νεκρούς και τους τραυματίες από τους πυροβολισμούς στο Ναϊρόμπι.

"Εκφράζουμε τη λύπη μας για την τραγική απώλεια ζωών και τους τραυματισμούς που σημειώθηκαν και με τη χρήση πραγματικών πυρών", τονίζουν.

Οι πρεσβευτές και οι ύπατοι αρμοστές ξένων χωρών στην Κένυα τόνισαν στην κοινή δήλωσή τους ότι ανησυχούν βαθύτατα για τη βία που ξέσπασε στις πρόσφατες διαδηλώσεις κατά του υπό συζήτηση φορολογικού νομοσχεδίου που προβλέπει αυξήσεις.

Απηύθυναν έκκληση για αυτοσυγκράτηση από όλες τις πλευρές και ενθάρρυναν όλους τους ηγέτες να βρουν ειρηνικές λύσεις στις διαδηλώσεις, σύμφωνα με δήλωση που κοινοποίησε η ύπατη αρμοστεία της Βρετανίας στην Κένυα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.