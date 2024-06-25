Ο Καναδάς προτρέπει τους πολίτες του στον Λίβανο να φύγουν «όσο ακόμα μπορούν», προειδοποιώντας για τον κίνδυνο κλιμάκωσης των εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στην περιοχή.

Η υπουργός Εξωτερικών Melanie Joly με δήλωσή της καλεί τους Καναδούς να εγκαταλείψουν τον Λίβανο όσο παραμένουν σε λειτουργία οι εμπορικές πτήσεις.

«Η κατάσταση ασφάλειας στον Λίβανο γίνεται όλο και πιο ασταθής και απρόβλεπτη λόγω της συνεχιζόμενης και κλιμακούμενης βίας μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ και θα μπορούσε να επιδεινωθεί περαιτέρω χωρίς προειδοποίηση», αναφέρει η ΥΠΕΞ του Καναδά.

«Εάν η ένοπλη σύγκρουση ενταθεί», προσθέτει, θα μπορούσε να καταστήσει πιο δύσκολο το να εγκαταλείψουν τη χώρα, αλλά και το να παρέχει ο Καναδάς προξενικές υπηρεσίες σε δεκάδες χιλιάδες Καναδούς που πιστεύεται ότι ζουν στη χώρα.

Παράλληλα, ο Καναδάς εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία προς όσους επιθυμούν να ταξιδέψουν στον Λίβανο.



