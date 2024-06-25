Η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον διαδηλωτών που προσπαθούσαν να εισβάλουν βουλή της Κένυας σήμερα, με τουλάχιστον 10 διαδηλωτές να σκοτώνονται, δεκάδες να τραυματίζονται και τμήματα του κτιρίου του κοινοβουλίου να πυρπολούνται την ώρα που βουλευτές συζητούσαν το φορολογικό νομοσχέδιο, κατά του οποίου διαδήλωσαν χιλιάδες άνθρωποι που βγήκαν στους δρόμους σε όλη τη χώρα για να διαμαρτυρηθούν εναντίον των σχεδιαζόμενων φορολογικών αυξήσεων.

'Fires seen inside parliament building in Nairobi.'



Five protestors have reportedly been killed after they overwhelmed police to storm the compound where lawmakers had just passed a bill that would introduced a raft of new taxeshttps://t.co/YVtqmVIV5K



📺 Sky 501 pic.twitter.com/lnse6z9CSs June 25, 2024

Allegations that police have shot and killed a protester during the anti-Finance Bill protests pic.twitter.com/ZB8pOIUfKi — Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) June 25, 2024

Εκτυλίχθηκαν σκηνές χάους, όταν διαδηλωτές όρμησαν στις αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες τους απώθησαν σε μια προσπάθεια να εισβάλουν στο κτίριο του κοινοβουλίου. Φλόγες αναδύονταν από μέσα το κτίριο.

Η τηλεόραση έκανε λόγο για πυρκαγιά στα γραφεία του κυβερνήτη του Ναϊρόμπι.

Η αστυνομία άνοιξε πυρ, όταν τα δακρυγόνα και οι εκτοξευτήρες νερού θεωρήθηκαν ανεπαρκή για να διαλύσουν τα πλήθη διαδηλωτών.

Ένας δημοσιογράφος του Reuters μέτρησε τα πτώματα τουλάχιστον πέντε διαδηλωτών έξω από το κοινοβούλιο. Μια διασώστρια είπε ότι τουλάχιστον 10 σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς.

Ένας άλλος διασώστης είπε ότι περισσότεροι από 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς.

As per now power belongs to people in Kenya since Protestors have taken the Mace out of parliament,The Mace is the symbol of power of the legislature.@AbahoEdward5 pic.twitter.com/pcDBwBCBeq — Mozey Toric (@MozeyToric) June 25, 2024

Η ΜΚΟ Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κένυας (KHCR) ανέφερε ότι είδε την αστυνομία να «πυροβολεί εναντίον τεσσάρων διαδηλωτών, (...) να σκοτώνει έναν από αυτούς», σε δελτίο τύπου που ανάρτησε στο X.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονταν στο σημείο είδαν τρία άψυχα πτώματα, σε λίμνες αίματος, κοντά στο Κοινοβούλιο.

Ένας αξιωματούχος της Διεθνούς Αμνηστίας στην Κένυα, έκανε λόγο στο Γαλλικό Πρακτορείο για «πολλούς τραυματισμούς», καταγγέλλοντας την «αυξανόμενη χρήση πραγματικών πυρομαχικών από την αστυνομία» κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης.

“Why are you beating us?” Female protesters cry out after they were assaulted by police officers outside Parliament Buildings pic.twitter.com/AyCrulNYHE — Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) June 25, 2024

Οι οργανωτές της κινητοποίησης είχαν κάνει έκκληση για διαδηλώσεις και γενική απεργία κατά της φορολογικής νομοθεσίας με την ελπίδα να ενισχύσουν τη συγκυρία που, μέσα σε μια εβδομάδα, έχει μετατρέψει μια κινητοποίηση κυρίως της νεολαίας στο Ιντερνέτ σε μείζονα πονοκέφαλο για την κυβέρνηση. Οι διαδηλωτές ζητούν επίσης την παραίτηση του προέδρου Ουίλιαμ Ρούτο.

Ο Ρούτο κέρδισε τις εκλογές πριν από σχεδόν δύο χρόνια με πρόγραμμα υπέρ των φτωχών εργαζομένων της Κένυας, όμως αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει, από τη μια πλευρά, αιτήματα δανειστών, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για δημοσιονομικές περικοπές εκ μέρους της κυβέρνησης και, από την άλλη, έναν πληθυσμό ο οποίος υποφέρει από το αυξανόμενο κόστος ζωής.

Το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο ΚΤΝ μετέδωσε ότι οι κρατικές αρχές απείλησαν να σταματήσουν την μετάδοση ειδήσεων για τις διαδηλώσεις.

We started receiving casualties from the demonstration in CBD from around noon. So far we have recieved 45, seven being female with different kinds of injuries. Treatment and surgeries for the casualties is on going. We have had no mortalities from the demonstration so far. — Kenyatta National Hospital (@KNH_hospital) June 25, 2024

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

