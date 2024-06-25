Λογαριασμός
Χάος στην Κένυα: Διαδηλωτές εισέβαλαν στο κοινοβούλιο, στις φλόγες μέρος του κτιρίου - Αναφορές για νεκρούς από πυρά αστυνομικών (Βίντεο)

Tην ώρα που βουλευτές συζητούσαν το φορολογικό νομοσχέδιο  

UPDATE: 16:56
Κένυα

Η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον διαδηλωτών που προσπαθούσαν να εισβάλουν βουλή της Κένυας σήμερα, με τουλάχιστον 10 διαδηλωτές να σκοτώνονται, δεκάδες να τραυματίζονται και τμήματα του κτιρίου του κοινοβουλίου να πυρπολούνται την ώρα που βουλευτές συζητούσαν το φορολογικό νομοσχέδιο, κατά του οποίου διαδήλωσαν χιλιάδες άνθρωποι που βγήκαν στους δρόμους σε όλη τη χώρα για να διαμαρτυρηθούν εναντίον των σχεδιαζόμενων φορολογικών αυξήσεων.

Εκτυλίχθηκαν σκηνές χάους, όταν διαδηλωτές όρμησαν στις αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες τους απώθησαν σε μια προσπάθεια να εισβάλουν στο κτίριο του κοινοβουλίου. Φλόγες αναδύονταν από μέσα το κτίριο.

Η τηλεόραση έκανε λόγο για πυρκαγιά στα γραφεία του κυβερνήτη του Ναϊρόμπι.

Η αστυνομία άνοιξε πυρ, όταν τα δακρυγόνα και οι εκτοξευτήρες νερού θεωρήθηκαν ανεπαρκή για να διαλύσουν τα πλήθη διαδηλωτών.

Ένας δημοσιογράφος του Reuters μέτρησε τα πτώματα τουλάχιστον πέντε διαδηλωτών έξω από το κοινοβούλιο. Μια διασώστρια είπε ότι τουλάχιστον 10 σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς.

Ένας άλλος διασώστης είπε ότι περισσότεροι από 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς.

Η ΜΚΟ Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κένυας (KHCR) ανέφερε ότι είδε την αστυνομία να «πυροβολεί εναντίον τεσσάρων διαδηλωτών, (...) να σκοτώνει έναν από αυτούς», σε δελτίο τύπου που ανάρτησε στο X.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονταν στο σημείο είδαν τρία άψυχα πτώματα, σε λίμνες αίματος, κοντά στο Κοινοβούλιο.

Ένας αξιωματούχος της Διεθνούς Αμνηστίας στην Κένυα, έκανε λόγο στο Γαλλικό Πρακτορείο για «πολλούς τραυματισμούς», καταγγέλλοντας την «αυξανόμενη χρήση πραγματικών πυρομαχικών από την αστυνομία» κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης.

Οι οργανωτές της κινητοποίησης είχαν κάνει έκκληση για διαδηλώσεις και γενική απεργία κατά της φορολογικής νομοθεσίας με την ελπίδα να ενισχύσουν τη συγκυρία που, μέσα σε μια εβδομάδα, έχει μετατρέψει μια κινητοποίηση κυρίως της νεολαίας στο Ιντερνέτ σε μείζονα πονοκέφαλο για την κυβέρνηση. Οι διαδηλωτές ζητούν επίσης την παραίτηση του προέδρου Ουίλιαμ Ρούτο.

Ο Ρούτο κέρδισε τις εκλογές πριν από σχεδόν δύο χρόνια με πρόγραμμα υπέρ των φτωχών εργαζομένων της Κένυας, όμως αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει, από τη μια πλευρά, αιτήματα δανειστών, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για δημοσιονομικές περικοπές εκ μέρους της κυβέρνησης και, από την άλλη, έναν πληθυσμό ο οποίος υποφέρει από το αυξανόμενο κόστος ζωής.

Το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο ΚΤΝ μετέδωσε ότι οι κρατικές αρχές απείλησαν να σταματήσουν την μετάδοση ειδήσεων για τις διαδηλώσεις.

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

