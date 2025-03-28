ΗΠΑ: Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενημέρωσε το Κογκρέσο ότι προτίθεται να «αναδιοργανώσει» την USAID

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενημέρωσε σήμερα το Κογκρέσο για την πρόθεσή του να αναδιοργανώσει την Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης (USAID) και να διακόψει τις εναπομείνασες λειτουργίες της που δεν ευθυγραμμίζονται με τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Η ανακοίνωση του Ρούμπιο αναφέρει ότι η USAID «παρέκκλινε από την αρχική αποστολή της εδώ και καιρό. Ως αποτέλεσμα, τα οφέλη ήταν ελάχιστα και το κόστος υπερβολικά υψηλό».

«Χάρη στον πρόεδρο Τραμπ, αυτή η οικονομικά ανεύθυνη εποχή πλέον τελείωσε. Αναδιοργανώνουμε τα προγράμματα εξωτερικής βοήθειας για να ευθυγραμμίζονται με ό,τι είναι καλύτερο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους πολίτες μας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Κογκρέσο έχει ενημερωθεί για τις προθέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ να ξεκινήσει την αναδιοργάνωση που περιλαμβάνει την «επανευθυγράμμιση ορισμένων λειτουργιών της USAID μέχρι την 1η Ιουλίου (…) και τη διακοπή των υπόλοιπων λειτουργιών της USAID που δεν ευθυγραμμίζονται με τις προτεραιότητες της κυβέρνησης».

Μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η υπηρεσία Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ ξεκίνησε την προσπάθεια συρρίκνωσης της USAID και ενσωμάτωσης όσων λειτουργιών της απομείνουν στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Η κυβέρνηση απέλυσε εκατοντάδες εργαζομένους και συμβασιούχους και διέκοψε προγράμματα ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα οποία εξαρτιόνταν δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσμο.

Ο Ρούμπιο ανέφερε στις αρχές του μήνα ότι έχει διακοπεί πάνω από το 80% των προγραμμάτων της USAID.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

