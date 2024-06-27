Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν και ο πρώην πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους απόψε στην Ατλάντα, στην πιο κρίσιμη για την ιστορία των ΗΠΑ τηλεοπτική αναμέτρηση.

Για πρώτη φορά, ένας εν ενεργεία πρόεδρος και ένας πρώην πρόεδρος θα αντιπαρατεθούν μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές, σε μια τηλεοπτική αναμέτρηση που θα λάβει χώρα πολύ νωρίτερα από ό,τι συνήθως. Το ντιμπέιτ που φιλοξενείται από το CNN αποτελεί την πιο κομβική στιγμή στην επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση και είναι η καλύτερη ευκαιρία του Μπάιντεν να ταρακουνήσει το εκλογικό ακροατήριο και να πείσει τους ψηφοφόρους ότι οι υποσχέσεις για οικονομική ομαλότητα το 2020 υλοποιήθηκαν.

Η συζήτηση θα διεξαχθεί εν μέσω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας για τους Αμερικανούς πολίτες. Παράλληλα, στο επίκεντρο παραμένει το ζήτημα της πρόσβασης στην άμβλωση που ανεστάλη από τη συντηρητική πλειοψηφία του Ανωτάτου Δικαστηρίου που διορίστηκε από τον Τραμπ. Οι βαθιές διαφορές σχετικά με τη μετανάστευση και την εξωτερική πολιτική σε έναν κόσμο γεμάτο με νέες προκλήσεις για την ισχύ των ΗΠΑ θα αποτελέσουν επίσης ένα αμφιλεγόμενο φόντο στη σύγκρουση μεταξύ των δύο υποψηφίων, που περιφρονούν ανοιχτά ο ένας τον άλλον.

Η συζήτηση υπό αυτή την έννοια προσωποποιεί μια εκλογική κούρσα για την οποία εκατομμύρια Αμερικανοί εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο ηλικιωμένους υποψήφιους.

Από τότε που ο Γερουσιαστής Τζον Φ. Κένεντι και ο Αντιπρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον διοργάνωσαν την πρώτη τηλεοπτική συζήτηση στην προεκλογική εκστρατεία του 1960, το πολιτικό σκηνικό έχει αλλάξει. Το διακύβευμα των εκλογών του 2024 είναι πιο κρίσιμο από ποτέ λόγω της προσπάθειας του Τραμπ να διαταράξει την ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας με ψευδείς ισχυρισμούς για νοθεία στις εκλογές του 2020, ενώ έχει εκφράσει έναν πολιτικό ρεβανσισμό εφόσον επανεκλεγεί στην προεδρία της χώρας.

Ο Μπάιντεν σχεδιάζει να περιγράψει με τους πιο αυστηρούς όρους την απειλή που εκπροσωπεί ο Τραμπ για το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία , αναφέρει το CNN. Θα χαρακτηρίσει την επίθεση του όχλου από τους υποστηρικτές του Τραμπ στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021, ως μια στιγμή ορόσημο για τη Δημοκρατία. «Η ενσάρκωση της απειλής επιστρέφει», αναφέρει συνεργάτης του Μπάιντεν.

Το στοίχημα των Δημοκρατικών έγκειται στην ανατροπή της εικόνας του γερασμένου Μπάιντεν που προβάλλει ο Τραμπ. Από την άλλη, το στρατόπεδο Τραμπ επιθυμεί διακαώς με την επίδοσή του να διαψεύσει τις προειδοποιήσεις του Μπάιντεν ότι είναι πολύ «απροσάρμοστος» για να είναι πρόεδρος.

Ο Μπάιντεν αναμένεται να χτυπήσει τον Τραμπ για τις αμβλώσεις - έναν από τους λίγους τομείς πολιτικής όπου ξεπερνά στις δημοσκοπήσεις τον πρώην πρόεδρο, αλλά και για τον θαυμασμό του για τους ξένους δικτάτορες. Ο Τραμπ αναμένεται να απεικονίσει την Αμερική του Μπάιντεν με δυστοπικούς όρους, που κατακλύζεται από την ανεξέλεγκτη μετανάστευση, το αχαλίνωτο έγκλημα και την οικονομική δυσπραγία. Η συζήτηση λαμβάνει χώρα λιγότερο από ένα μήνα αφότου ο Τραμπ καταδικάστηκε για δωροδοκία. Ο Μπάιντεν έχει ήδη επισημάνει την καταδίκη του πρώην προέδρου σε εκδηλώσεις της προεκλογικής εκστρατείας του, αλλά ο Τραμπ επιμένει ότι είναι θύμα της προσπάθειας του Αμερικανού προέδρου για να παρέμβει στις εκλογές.

Αντιμέτωποι με ακραίες πιέσεις

Και οι δύο άντρες ελπίζουν να αποφύγουν τις γκάφες και τις περίεργες προσωπικές ιδιορρυθμίες που έχουν γίνει συχνά viral και κυριαρχούν στην κριτική για την καταλληλότητά τους.

Οι προεδρικές συζητήσεις δεν αποτελούν τον καταλυτικό παράγοντα για την ανάδειξη του νικητή των εκλογών.

Ούτε ο Τραμπ ούτε ο Μπάιντεν έχουν αντιπαρατεθεί από την τελευταία τους σύγκρουση στην εκστρατεία του 2020 που έλαβε χώρα στον απόηχο της πανδημίας του κορωνοϊού. Και η προετοιμασία τους για μια από τις πιο σημαντικές βραδιές της ζωής τους αντανακλά τον χαρακτήρα και τις πολιτικές τους προσωπικότητες.

Ο πρόεδρος εδώ και μέρες δεν πραγματοποιεί δημόσιες εμφανίσεις, καθώς βρίσκεται στο Καμπ Ντέιβιντ με τους συμβούλους του, σχεδιάζοντας τη στρατηγική του.



Ο πρώην πρόεδρος αντιθέτως συμμετέχει σε συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις. Ωστόσο και ο ίδιος είχε συναντήσεις προετοιμασίας με βοηθούς και ορισμένους πιθανούς αντιπροέδρους, όπως ο γερουσιαστής του Οχάιο JD Vance και ο γερουσιαστής από τη Φλόριντα Μάρκο Ρούμπιο.

Προετοιμασία στο Καμπ Ντέιβιντ

Η ομάδα συζητήσεων του Μπάιντεν διευθύνεται από τον πρώην επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Ρον Κλέιν, ο οποίος προετοιμάζει τους Δημοκρατικούς για τις προεδρικές συζητήσεις εδώ και μια γενιά. Ένας από τους κανόνες του Κλέιν είναι ότι «ενώ μπορείς να χάσεις μια συζήτηση ανά πάσα στιγμή, μπορείς να την κερδίσεις μόνο στα πρώτα 30 λεπτά».

Η ομάδα του Μπάιντεν ασχολήθηκε με τις πρόσφατες δημόσιες συνεντεύξεις και ομιλίες του Τραμπ και ως εκ τούτου ο πρόεδρος θα είναι έτοιμος για οποιαδήποτε εκδοχή του Τραμπ, είτε πρόκειται για έναν επιθετικό αντίπαλο που τον προσέβαλε στην πρώτη τους αντιπαράθεση το 2020, είτε για έναν πιο συγκρατημένο συνομιλητή που επιδιώκει να προβάλει σταθερότητα.

Ένας σύμβουλος του Μπάιντεν είπε στο CNN ότι οι προετοιμασίες για τη συζήτηση περιελάμβαναν την ετοιμότητα του προέδρου να απαντήσει σε περίπτωση που ο Τραμπ προχωρήσει σε προσωπικά σχόλια για τον γιο του Αμερικανού προέδρου, Χάντερ, ο οποίος καταδικάστηκε για κακούργημα.

Ο Μπάιντεν ετοιμάζεται, συμμετέχοντας σε μια εικονική συζήτηση μέσα σε ένα μεγάλο υπόστεγο στο καταφύγιο του Μέριλαντ, όπου υπάρχουν έντονα τηλεοπτικά φώτα. Ο προσωπικός του δικηγόρος, Μπομπ Μπάουερ, υποδύεται τον Τραμπ και άλλοι βοηθοί έχουν πάρει τον ρόλο των συντονιστών του CNN, Ντάνα Μπας και Τζέικ Τάπερ.

Η προετοιμασία του Τραμπ είναι εξίσου ανορθόδοξη με τον ίδιο

Το μειονέκτημα του Τραμπ έγκειται στο γεγονός ότι δεν έχει εμπειρία, καθώς αρνήθηκε να συζητήσει με οποιονδήποτε από τους αντιπάλους του για την ανάδειξη του υποψηφίου των Ρεπουμπλικανών. Ωστόσο, το επιθετικό του στυλ δεν διαφέρει πολύ από την πολεμική, αιχμηρή στάση που επιδεικνύει στις περισσότερες δημόσιες εκδηλώσεις.

Ο Τραμπ έχει επιδοθεί σε επιθέσεις εναντίον του Μπάιντεν λέγοντας ότι ο Μπάιντεν είναι τόσο διανοητικά εξασθενημένος που μπορεί μετά βίας να σηκώνεται ή τελειώνει μια πρόταση. Σε οποιαδήποτε άλλη εποχή, θα ήταν αδιανόητο για έναν υποψήφιο να κατηγορεί έναν αντίπαλο για ντόπινγκ. Αλλά η τακτική του Τραμπ αποτελεί υπενθύμιση μιας προεδρίας και ενός πολιτικού στυλ που έχει καταρρίψει όλα τα προηγούμενα πρότυπα.

Ο Τραμπ αναμένεται να επιτεθεί στον Μπάιντεν για τη μετανάστευση και την οικονομία. Καυχιέται για τις δημοσκοπήσεις που η ομάδα του λέει ότι δείχνουν τον πρώην πρόεδρο μπροστά σε όλες τις βασικές πολιτείες.

Ο Τραμπ, του οποίου η κυβέρνηση επιδόθηκε σε καθημερινά ψεύδη, κατηγορεί τον Μπάιντεν για την ίδια παράβαση που σχετίζεται περισσότερο με αυτόν, το ψέμα.

Η ανορθόδοξη προσέγγιση του Τραμπ υπενθυμίζει τη διακυβέρνησή του που χαρακτηρίστηκε από το χάος, τη διχόνοια και την κακοφωνία.

Η προηγούμενη θητεία Τραμπ θα αποτελέσει το επιχείρημα του Μπάιντεν ο οποίος θα προσπαθήσει να δείξει στους ψηφοφόρους την αντίθεση μεταξύ του 45ου και του 46ου προέδρου.

«Το ντιμπέιτ είναι μια ιστορία για τον εαυτό σου. Να πεις γιατί είσαι ο κατάλληλος υποψήφιος. Γιατί ο άλλος είναι ο λάθος υποψήφιος. Και είναι μια ιστορία για το μέλλον. Κάθε εκλογή αφορά το μέλλον. Είναι μια επιλογή για το μέλλον», αναφέρει αναλυτής του CNN.

Ούτε ο Τραμπ ούτε ο Μπάιντεν έχουν μέχρι στιγμής εκπληρώσει αυτόν τον στόχο. Την Πέμπτη θα έχουν την ευκαιρία τους.



Πηγή: skai.gr

