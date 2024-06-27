Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν το απόγευμα της Πέμπτης κατά τη σύγκρουση αμαξοστοιχίας και λεωφορείου σε ισόπεδη διάβαση στη νότια Σλοβακία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των υπηρεσιών διάσωσης.

"Έξι άνθρωποι υπέκυψαν στα τραύματά τους", δήλωσαν οι σλοβακικές υπηρεσίες διάσωσης, επικαιροποιώντας ένα προηγούμενο απολογισμό που έκανε λόγο για πέντε νεκρούς.

"Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν", πρόσθεσε η υπηρεσία σε ανάρτησή της στο Facebook.

Η εκπρόσωπος της εταιρίας σιδηροδρόμων Βλαντίμιρα Μπαχίλοβα είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η αμαξοστοιχία Eurocity ταξίδευε από την Πράγα στη Βουδαπέστη.

Η Πέτρα Κλιμεσόβα, εκπρόσωπος των υπηρεσιών διάσωσης, είπε ότι οι τραυματίες χρειάζονται "άμεση ιατρική βοήθεια". "Φοβάμαι ότι ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε αυτό το δυστύχημα θα αυξηθεί", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Μια επιβάτης, η Καταρίνα Μολνάροβα, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι "αισθάνθηκε τη σύγκρουση" την ώρα που το τρένο έφευγε από τον σταθμό της πόλης Νοβέ Ζάμκι. "Ύστερα από λίγα λεπτά μπορέσαμε να κατεβούμε... Είδαμε το μπροστινό μέρος του τρένου να φλέγεται", δήλωσε η 43χρονη αισθητικός από τη νότια πόλη Στούροβο.

"Δεν υπήρξαν κραυγές ή πανικός... Πήραμε τις αποσκευές μας και περπατήσαμε μέχρι τον δρόμο (...) Είδα κομμάτια του λεωφορείου που διασκορπίστηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης".

Ο υπουργός Εσωτερικών Μάτους Σουτάι Εστόκ και ο υπαρχηγός της αστυνομίας Ραστισλάβ Πολάκοβιτς μετέβησαν στον τόπο του δυστυχήματος, ανακοίνωσε η αστυνομία στο Facebook.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει επιβάτες δίπλα σε ένα μερικώς φλεγόμενο τρένο, ενώ πυκνός γκρίζος καπνός υψώνεται στον ουρανό.\

In der slowakischen Stadt Nové Zámky stieß ein Zug mit einem Bus zusammen. Mindestens fünf Menschen sollen bei der Kollision ums Leben gekommen sein. https://t.co/MTvYKM7ptC — PULS 24 (@puls24news) June 27, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

