Ο Δημοκρατικός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο Ρεπουμπλικανός προκάτοχός του, Ντόναλντ Τραμπ, θα αναμετρηθούν την Πέμπτη σε μια ασυνήθιστα πρώιμη συζήτηση σε μια προσπάθεια να πείσουν τους ψηφοφόρους ποιος είναι ο καταλληλότερος για την προεδρία των ΗΠΑ.

Η 90λεπτη τηλεοπτική συζήτηση, η πρώτη μεταξύ ενός εν ενεργεία προέδρου και ενός πρώην προέδρου, θα μεταδοθεί στις 4 π.μ. ώρα Ελλάδος την Παρασκευή στο CNN και αναμένεται να προσελκύσει τεράστιο κοινό. Το πρώτο ντιμπέιτ του Τραμπ εναντίον της Χίλαρι Κλίντον το 2016 παρακολούθησαν 84 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Και οι δύο άνδρες θα προσέλθουν στην αναμέτρηση με πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η συζήτηση διεξάγεται πολύ νωρίτερα από το κανονικό, περισσότερο από τέσσερις μήνες πριν από την ημέρα των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου - και με φόντο τις εθνικές δημοσκοπήσεις που δείχνουν τους προεδρικούς υποψήφιους πολύ κοντά.

Σε κλίμα βαθιάς πόλωσης και ανησυχίας

Η τηλεοπτική μάχη έρχεται επίσης σε μια στιγμή βαθιάς πόλωσης και βαθιάς ανησυχίας μεταξύ των ψηφοφόρων για την κατάσταση της αμερικανικής πολιτικής. Τα δύο τρίτα των ψηφοφόρων δήλωσαν σε δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos τον Μάιο ότι ανησυχούν για φαινόμενα βίας μετά τις εκλογές, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή πλήθους υποστηρικτών του Τραμπ στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ , 78 ετών, θα προσέλθει στη συζήτηση έχοντας καταδικαστεί ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τις οποίες κατηγορείται ότι προσπάθησε να ανατρέψει τις εκλογές του 2020. Ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα τιμωρήσει τους πολιτικούς του εχθρούς εάν εκλεγεί, θα πρέπει να αποδείξει στους αναποφάσιστους ψηφοφόρους ότι δεν αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία, όπως ισχυρίζεται ο Μπάιντεν.

Ο Μπάιντεν, 81 ετών, έχει δεχτεί επικρίσεις για την ηλικία του και λόγω των λαθών του και καλείται να δώσει μια δυναμική παράσταση στο debate, μετά από μήνες ισχυρισμών των Ρεπουμπλικανών ότι είναι ακατάλληλος για πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η ατζέντα του ντιμπέιτ

Τα ζητήματα που θα τεθούν στη διάρκεια του ντιμπέιτ και θα πρέπει να δώσουν απαντήσεις ο Μπάιντεν και ο Τραμπ, οι οποίοι παραμένουν σχεδόν ισόπαλοι στις εθνικές δημοσκοπήσεις, είναι τα εξής:

Η οικονομία

Οι πόλεμοι

Η μετανάστευση

Το μέλλον της δημοκρατίας

Οι ισχυρισμοί του Τραμπ περί εκλογικής νοθείας

Ο ρόλος του Τραμπ στην αναστολή των δικαιωμάτων των αμβλώσεων

Οι ποινικές υποθέσεις του Τραμπ

Οι σύμβουλοι του Μπάιντεν λένε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα τονίσει τον ρόλο του Τραμπ στο ζήτημα των αμβλώσεων, θα τον παρουσιάσει ως κίνδυνο για τη δημοκρατία και θα υπενθυμίσει στους ψηφοφόρους τη συχνά χαοτική θητεία του Τραμπ στην εξουσία 2017-2021.

Ο Τραμπ θα επικεντρωθεί στη διαχείριση του Μπάιντεν στα νότια σύνορα των ΗΠΑ λόγω της αύξησης των μεταναστών που περνούν παράνομα καθώς και της οικονομίας, ιδιαίτερα του πληθωρισμού, ενώ επίσης θα αμφισβητήσει την παγκόσμια ηγεσία του με αφορμή των πολέμων στη Γάζα και την Ουκρανία.

Η δεύτερη και τελευταία συζήτηση της προεκλογικής εκστρατείας έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο.



