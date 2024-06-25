Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, και ο πρώην πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, θα συναντηθούν την Πέμπτη για την πρώτη από τις δύο τηλεοπτικές αναμετρήσεις τους.

Πότε και πού θα διεξαχθεί η συζήτηση

Η πρώτη συζήτηση θα μεταδοθεί στις 04:00 ώρα Ελλάδος την Παρασκευή στο CNN από ένα στούντιο της Ατλάντα χωρίς κοινό.

Το debate θα διεξαχθεί τέσσερις περίπου μήνες πριν από την ψηφοφορία της 5ης Νοεμβρίου. Μία δεύτερη συζήτηση ανάμεσα στον Τζο Μπάιντεν και τον Ντόναλντ Τραμπ θα μεταδοθεί από το τηλεοπτικό δίκτυο ABC στις 10 Σεπτεμβρίου.

Ποιος θα συντονίσει το debate

Οι παρουσιαστές Jake Tapper και Dana Bash θα συντονίσουν τη συζήτηση του CNN ενώ τη δεύτερη στο ABC θα παρουσιάσουν οι David Muir και Linsey Davis.

Ανάμεσα σε ποιους θα διεξαχθεί η συζήτηση

Το CNN ανέφερε ότι μόνο ο Μπάιντεν και ο Τραμπ πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν στη συζήτηση: εμφανίζονται ως πιθανοί νικητές σε αρκετές πολιτείες και συγκεντρώνουν τουλάχιστον 15% σε τέσσερις ξεχωριστές εθνικές δημοσκοπήσεις εγγεγραμμένων ή πιθανών ψηφοφόρων.

Ο ανεξάρτητος προεδρικός υποψήφιος Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις.

Ποιοι είναι οι κανόνες

Στη συζήτηση διάρκειας 90 λεπτών της Πέμπτης, οι υποψήφιοι θα εμφανιστούν στο βήμα, θα λάβουν στυλό, χαρτί και μπουκάλι νερό, αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν σημειώσεις.

«Τα μικρόφωνα θα είναι σε σίγαση καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης, εκτός από τον υποψήφιο του οποίου η σειρά είναι να μιλήσει" και οι συντονιστές "θα χρησιμοποιήσουν όλα τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους για να επιβάλουν το χρονοδιάγραμμα και να εξασφαλίσουν μια πολιτισμένη συζήτηση», ανέφερε το CNN.

Με ρίψη κέρματος καθορίστηκαν οι θέσεις στο βάθρο και η σειρά της ολοκλήρωσης των δηλώσεων. Η ομάδα του Μπάιντεν θα βρίσκεται στο βάθρο στα δεξιά της οθόνης των τηλεθεατών, ενώ η ομάδα του Τραμπ θα κάνει την τελική δήλωση στη λήξη της βραδιάς.

Τα επιτελεία ενδέχεται να μην μπορέσουν να έχουν επικοινωνία με τους υποψηφίους κατά τη διάρκεια των δύο διαφημιστικών διαλειμμάτων.

Οι κανόνες συζήτησης του ABC δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Τι επιδιώκουν οι υποψήφιοι

Οι προεδρικές συζητήσεις των ΗΠΑ προσελκύουν συχνά δεκάδες εκατομμύρια τηλεθεατές και έχουν αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την τελική επιλογή των ψηφοφόρων. Αυτή τη φορά, οι στρατηγικοί αναλυτές εκτιμούν ότι υπάρχουν κίνδυνοι και για τους δύο υποψηφίους, οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι σε μια σκληρή κούρσα και δεν έχουν προκαλέσει τον ενθουσιασμό των ψηφοφόρων.

Ο Μπάιντεν, 81 ετών, και ο πρώην πρόεδρος Τραμπ, 78, είναι οι γηραιότεροι υποψήφιοι που διεκδίκησαν ποτέ την προεδρία και οι τηλεθεατές είναι βέβαιο ότι θα αμφισβητήσουν τις γνωστικές τους ικανότητες και τη συναισθηματική τους σταθερότητα.

Οι βοηθοί του Τραμπ θεωρούν τον Μπάιντεν επιρρεπή σε λεκτικά ολισθήματα που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις ανησυχίες των ψηφοφόρων για την ηλικία του προέδρου.

Οι βοηθοί του Μπάιντεν πιστεύουν ότι οι συζητήσεις θα μπορούσαν να βλάψουν τον Τραμπ εκθέτοντας την αστάθειά του και τις αντικρουόμενες θέσεις του σε θέματα, όπως η άμβλωση.

Το επιτελείο του Μπάιντεν επιδιώκει να στραφεί η συζήτηση στις αμβλώσεις και του Τραμπ στη μετανάστευση, αλλά οι συντονιστές του CNN θα αποφασίσουν τις ερωτήσεις.

Τα θέματα μπορεί να περιλαμβάνουν: πώς οι υποψήφιοι θα χειρίζονταν τις προκλήσεις που δημιουργούνται από τις επίμονα υψηλές τιμές των τροφίμων, τους μετανάστες στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού και τους πολέμους Ισραήλ-Χαμάς και Ρωσίας-Ουκρανίας.

Ο ρόλος του Τραμπ στην επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, οι προσπάθειες ανατροπής των εκλογών του 2020 και η καταδίκη του για 34 κακουργήματα θα μπορούσαν να τεθούν κατά τη διάρκεια της συζήτησης, όπως και η νομική περιπέτεια που αντιμετωπίζει ο γιος του Μπάιντεν, Χάντερ, ο οποίος καταδικάστηκε για ψευδή δήλωση που αφορά σε χρήση ναρκωτικών για να προβεί στην αγορά όπλου.

Ποιοι επιτρέπεται να παρευρίσκονται

Τα επιτελεία των δύο υποψήφιων προέδρων θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο μετά το τέλος της συζήτησης.

Το επιτελείο του Μπάιντεν αρνήθηκε να σχολιάσει εάν θα φέρει κάποιους καλεσμένους στη συζήτηση, αλλά αναμένεται να παρευρίσκεται ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ.

Από την πλευρά του επιτελείου του Τραμπ φημολογείται ότι θα παρευρίσκονται στη συζήτηση ο υποψήφιος για αντιπρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων, Doug Burgum, οι Αμερικανοί γερουσιαστές Marco Rubio και JD Vance, αλλά και άλλοι που αναφέρονται ως "ειδικοί καλεσμένοι".

Τι έγινε την τελευταία φορά

Ο τότε Πρόεδρος Τραμπ και ο Μπάιντεν συμμετείχαν σε debate δύο φορές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής κούρσας του 2020.

Σύμφωνα με τη Nielson Media Research, περισσότερα από 73 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν την πρώτη συζήτηση Μπάιντεν-Τραμπ το 2020.

Για τη δεύτερη συζήτηση, οι συντονιστές είπαν ότι θα έκλειναν το μικρόφωνο κάθε υποψηφίου για να επιτρέψουν στον άλλον να μιλήσει χωρίς διακοπή για τα δύο πρώτα λεπτά της κάθε ενότητας. Ωστόσο, δεν χρησιμοποιήθηκε το μέτρο καθώς οι υποψήφιοι συμπεριφέρθηκαν πολιτισμένα.

Η τρίτη συζήτηση ακυρώθηκε αφού ο Τραμπ βρέθηκε θετικός στον COVID-19 και πέρασε τρεις ημέρες σε νοσοκομείο.

Θα υπάρξει τρίτη συζήτηση;

Παραδοσιακά, υπάρχουν τρεις προεδρικές συζητήσεις, ωστόσο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη.

Η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρρις αποδέχτηκε μια πρόσκληση του CBS News για ντιμπέιτ ανάμεσα στους υποψήφιους αντιπροέδρους στις 23 Ιουλίου ή στις 13 Αυγούστου.



