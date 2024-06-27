Έντονες συζητήσεις προκαλεί η είδηση ότι ένας Ολλανδός παίκτης μπιτς βόλεϊ που εξέτισε ποινή φυλάκισης για βιασμό ενός παιδιού πριν από 10 χρόνια θα εκπροσωπήσει την Ολλανδία στους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Ο Στίβεν βαν ντε Βέλντε, ο οποίος είναι σήμερα 29 ετών, καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης το 2014 για τον βιασμό του κοριτσιού που ήταν 12 ετών, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Αποφυλακίστηκε το 2017.

Έχει επιλεγεί να εκπροσωπήσει την Ολλανδία στο μπιτς βόλεϊ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του φετινού καλοκαιριού στο Παρίσι.

«Γνωρίζουμε την ιστορία του Στίβεν», τόνισε ο Μισέλ Έβερερτ, γενικός διευθυντής της Nevobo – της Ολλανδικής Ομοσπονδίας Βόλεϊ – σε μια δήλωσή του.

Ο Έβερερτ είπε ότι η ομοσπονδία μίλησε εκτενώς με την Ολλανδική Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή (NOC), τη Διεθνή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (FIVB) και τον βαν ντε Βέλντε πριν από την επιστροφή του στο άθλημα.

Steven Van De Velde, a convicted child rapist of a 12yr old girl, will be competing in the Paris Olympics. A 4yr conviction wasn't enough, but then only served 1yr, and is now allowed to compete. That girls life is forever changed because of this monster. How is this justice? pic.twitter.com/PbPNWTKGtT — Drue Faith 💚🤍💜 (@DruesillaFaith) June 27, 2024

«Καταδικάστηκε τότε σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο και έχει εκτίσει την ποινή του. Από εκεί και πέρα, βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τον Στίβεν, ο οποίος έχει πλέον ενσωματωθεί πλήρως στην ολλανδική κοινότητα βόλεϊ», πρόσθεσε ο Έβεραερτ στη δήλωση.

Ο βαν ντε Βέλντε εξέτισε μέρος της ποινής του στην Αγγλία πριν τη μεταγωγή του στην Ολλανδία, όπου αφέθηκε ελεύθερος και επέστρεψε στους αγώνες το 2017, σύμφωνα με τη Nevobo.

Το 2018, ο βαν ντε Βέλντε είπε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό NOS: «Έκανα ό,τι έκανα. Δεν μπορώ να το πάρω πίσω, οπότε θα πρέπει να υποστώ τις συνέπειες. Μπορείτε φυσικά να κρίνετε. Είναι το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου».

«Αποδεικνύει ότι είναι ένας υποδειγματικός επαγγελματίας και άνθρωπος και δεν υπάρχει λόγος να τον αμφισβητήσουμε μετά την επιστροφή του», πρόσθεσε ο Έβερερτ.

Η ομοσπονδία σημείωσε ότι ο 29χρονος γνώριζε ότι αυτή η «μαύρη περίοδος στη ζωή του» θα ερχόταν ξανά στην επιφάνεια, «και προφανώς δεν είναι χαρούμενος γι 'αυτό». Στη δήλωση που δημοσίευσε το Nevobo, είπε ότι είναι ευγνώμων για την ευκαιρία.

Steven van de Velde staat voor zijn debuut op de Olympische Spelen. Met name in het buitenland reden om het verleden van de 29-jarige beachvolleyballer weer op te rakelen. Van de Velde voelt zich gesterkt door de steun van de Nevobo en NOC*NSF.https://t.co/3gyrBM0eZK — Volleybal (@volleybalnl) June 26, 2024

«Καταλαβαίνω ότι ενόψει του μεγαλύτερου αθλητικού γεγονότος στον κόσμο, αυτό μπορεί να προσελκύσει την προσοχή των διεθνών μέσων ενημέρωσης», πρόσθεσε ο βαν ντε Βέλντε.

«Λόγω της δεύτερης ευκαιρίας που πήρα από τους γονείς μου, τους φίλους, τους γνωστούς και τους συναδέλφους μου, οι οποίοι με δέχτηκαν ξανά μετά το μεγαλύτερο λάθος της τότε νεαρής μου ζωής», είπε.

«Είμαι επίσης ευγνώμων στην Ολλανδική Ομοσπονδία Βόλεϊ, γιατί μου πρόσφεραν, με ξεκάθαρους όρους και συμφωνίες, ξανά ένα μέλλον σε αυτό το όμορφο άθλημα. Αλλά θυμάμαι επίσης τον έφηβο που ήμουν, ο οποίος ήταν ανασφαλής, δεν ήταν έτοιμος για μια ζωή ως αθλητής κορυφαίας κατηγορίας και δυστυχισμένος μέσα μου, γιατί δεν ήξερα ποιος ήμουν και τι ήθελα».



Η Nevobo και η ολλανδική NOC ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι υποστηρίζουν τον νεαρό, προσθέτοντας ότι, μαζί με τη FIVB (Διεθνής Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης), έχουν συμβουλευτεί ειδικούς που θεώρησαν την πιθανότητα υποτροπής του «μηδενική».



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.