ΗΠΑ: Θανατοποινίτης για τη δολοφονία 10χρονης εκτελέστηκε στην Οκλαχόμα

Ένας άνδρας, που είχε καταδικασθεί σε θάνατο για τη δολοφονία ενός παιδιού ηλικίας 10 ετών το 2006, εκτελέστηκε σήμερα στην αμερικανική πολιτεία Οκλαχόμα (νότια), στην τελευταία εκτέλεση που είχε προγραμματιστεί για το 2024 στις ΗΠΑ.

Ο θάνατος του Κέβιν Άντεργουντ, που έκλεισε τα 45 σήμερα, επιβεβαιώθηκε στις 10.14 τοπική ώρα (18.14 ώρα Ελλάδας), 10 λεπτά αφότου ξεκίνησε η διαδικασία της εκτέλεσης, διευκρίνισε η σωφρονιστική διοίκηση της πολιτείας.

Πρόκειται για τη 4η εκτέλεση στην Οκλαχόμα και τη 25η και τελευταία στις ΗΠΑ για το 2024, οι περισσότερες μέσω της χορήγησης θανατηφόρας ένεσης, πέραν από τρεις που έγιναν με την εισπνοή αζώτου στην Αλαμπάμα (νοτιοανατολικά), μια αμφιλεγόμενη μέθοδο.

Ο Κέβιν Άντεργουντ καταδικάστηκε σε θάνατο επειδή χτύπησε, κακοποίησε σεξουαλικά και σκότωσε την Τζέιμι Ρόουζ Μπόλιν, την κόρη των γειτόνων του στο Πάρσελ, στα νότια προάστια της πόλης της Οκλαχόμας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

