Οι ΗΠΑ έχουν εντείνει τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή από το Σαββατοκύριακο, αλλά άφησαν ορισμένες λεπτομέρειες ασαφείς.

Συγκεκριμένα, δεν υπήρξαν νέες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη βομβαρδιστικών B-2 που θα χρησιμοποιηθούν για να επιτεθούν στον βαθιά κρυμμένο χώρο πυρηνικού εμπλουτισμού του Ιράν στο Fordow με βόμβες 13,6 τόνων (30.000 λίβρες) που θα διαρρηγνύουν τα καταφύγια, σχεδιασμένες να διαπερνούν 60 μέτρα βράχου, σημειώνει ο Guardian.

Το βράδυ της Δευτέρας, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Pete Hegseth, δήλωσε ότι είχε «δώσει εντολή για την ανάπτυξη πρόσθετων δυνάμεων» στην Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, μια άσκηση που, όπως είπε, ήταν «για την ενίσχυση της αμυντικής μας στάσης στην περιοχή».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, εν τω μεταξύ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι επιδιώκει «ένα πραγματικό τέλος» στη σύγκρουση, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέστρεψε στην Ουάσινγκτον έχοντας διακόψει το ταξίδι του για τη σύνοδο κορυφής της G7 στον Καναδά. «Δεν αναζητώ μια κατάπαυση του πυρός, αναζητούμε κάτι καλύτερο από μια κατάπαυση του πυρός», είπε, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Ωστόσο, οι ενδείξεις ότι το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο μιας αεροπορικής επιδρομής μεγάλης εμβέλειας προήλθαν από την κίνηση περισσότερων από 31 αεροσκαφών ανεφοδιασμού της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ. Τα αεροσκάφη, κυρίως KC-135 Stratotankers και KC-46 Pegasus, παρακολουθήθηκαν από την AirNav Systems, έναν ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων, καθώς κατευθύνονταν ανατολικά προς την Ευρώπη την Κυριακή. Υπήρξαν περαιτέρω αναφορές για ορισμένα αεροπλάνα που πετούσαν ανατολικότερα την Τρίτη.

Τα βομβαρδιστικά B-2

Τα βομβαρδιστικά B-2 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ έχουν μεγάλη εμβέλεια, περίπου 6.000 μίλια χωρίς ανεφοδιασμό, αλλά συνήθως επιχειρούν από περιορισμένο αριθμό βάσεων: Whiteman στο Missouri, Fairford στο Oxfordshire και κυρίως την απομονωμένη βάση Diego Garcia στο νότιο Ινδικό Ωκεανό.

Βομβαρδιστικά B-2 επιτέθηκαν σε πέντε υπόγειες εγκαταστάσεις όπλων των Χούθι από το Whiteman, 8.000 μίλια μακριά, τον περασμένο Οκτώβριο. Το Ντιέγκο Γκαρσία είναι πολύ πιο κοντά στο Φορντόου, ένα ταξίδι 3.200 μιλίων, το οποίο θα απαιτούσε ανεφοδιασμό κατά την επιστροφή, αφού είχε ολοκληρωθεί ο βομβαρδισμός των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν.

Μόνο οι ΗΠΑ θεωρείται ότι διαθέτουν μια βόμβα αρκετά μεγάλη - τον GBU 57/B Massive Ordnance Penetrator - για να καταστρέψουν ενδεχομένως το Fordow, έναν από τους δύο κύριους χώρους εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν, που εκτιμάται ότι βρίσκεται 80-90 μέτρα κάτω από ένα βουνό. Το μόνο αεροπλάνο που έχει πιστοποιηθεί για να μεταφέρει το όπλο των 6 μέτρων είναι το B-2.

Κάποια στιγμή, στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, οι ΗΠΑ θεωρούνταν ότι διέθεταν μόνο 20 από τις βόμβες, το μεγαλύτερο μη πυρηνικό όπλο τους, αλλά οι πιο πρόσφατες εκτιμήσεις είναι υψηλότερες.

Πώς θα μπορούσε να πληγεί το Fordow

Αν και το Ισραήλ φαίνεται να έχει επιτύχει κυριαρχία στον ουρανό του Ιράν από την έναρξη της επίθεσής του στη χώρα την Παρασκευή, επιτέθηκε στο Fordow μόλις την πρώτη ημέρα της επιχείρησης. Ο πυρηνικός παρατηρητής του ΙΑΕΑ δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν παρατηρήθηκαν ζημιές στο εργοστάσιο εμπλουτισμού.

Ο Justin Bronk, ειδικός σε θέματα αεροπορίας του Royal United Services Institute, δήλωσε ότι «πολλαπλές συγκρούσεις» θα απαιτούνταν σχεδόν σίγουρα για να καταστραφεί το Fordow, «με τη δεύτερη βόμβα να συγκρούεται μέσα στην τρύπα που έκανε η πρώτη».

Αν και ένα B-2 μπορεί να μεταφέρει δύο βόμβες που καταστρέφουν τα καταφύγια, μια σοβαρή επίθεση από τις ΗΠΑ με σκοπό την εξάλειψη της εγκατάστασης θα απαιτούσε πιθανώς την ανάπτυξη περισσότερων από ένα βομβαρδιστικών.

Δορυφορικές εικόνες τον Μάιο έδειξαν την παρουσία έξι βομβαρδιστικών B-2 στο Ντιέγκο Γκαρσία, περίπου το ήμισυ του συνολικού αριθμού που θεωρείται επιχειρησιακός ανά πάσα στιγμή - οι ΗΠΑ διαθέτουν συνολικά 19 - αλλά δεν υπήρξαν πιο πρόσφατες αναφορές.

Σύμφωνα με άρθρο των New York Times του 2019, κάποια στιγμή πριν από μια δεκαετία, το αμερικανικό Πεντάγωνο κατασκεύασε ένα αντίγραφο του Fordow και το βομβάρδισε δοκιμαστικά με μια βόμβα 30.000 λιβρών. Ένα άκρως απόρρητο βίντεο της επίθεσης παρουσιάστηκε αργότερα από τον Leon Panetta, υπουργό Άμυνας επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, στον Ισραηλινό πολιτικό Ehud Barak. «Η βόμβα κατέστρεψε το ομοίωμα στην έρημο», ανέφερε η εφημερίδα.

Πιθανή επίθεση και στη Νατάνζ

Οι ΗΠΑ μπορεί επίσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο να επιτεθούν στον άλλο πυρηνικό σταθμό εμπλουτισμού του Ιράν, στη Νατάνζ. Αν και μια μικρότερη υπέργεια εγκατάσταση καταστράφηκε από βομβαρδισμό την Παρασκευή, μια εγκατάσταση κάπου μεταξύ 8 και 12 μέτρων υπόγεια υποστηρίζεται ότι είναι σχετικά άθικτη, αν και ο ισραηλινός στρατός το αμφισβητεί αυτό.

Ένα σημαντικό ερώτημα για τον Λευκό Οίκο και το Πεντάγωνο είναι αν πιστεύουν, μετά από πέντε ημέρες αεροπορικών επιδρομών από το Ισραήλ, ότι υπάρχει οποιαδήποτε απειλή για τα αμερικανικά αεροσκάφη που επιχειρούν πάνω από το Ιράν. Αλλά δεν υπάρχει έλλειψη διαθέσιμων στρατιωτικών μέσων εάν οι ΗΠΑ θέλουν να πραγματοποιήσουν μια εκτεταμένη επίθεση με στόχο τυχόν εναπομείνασες εγκαταστάσεις αεράμυνας και εκτόξευσης πυραύλων.

Μια δεύτερη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων, με επικεφαλής το USS Nimitz, στάλθηκε από την ανατολική Ασία προς τη Μέση Ανατολή νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όπου θα ενωθεί με το αεροπλανοφόρο USS Carl Vinson, το οποίο ήδη επιχειρεί σχετικά κοντά στο Ιράν, γύρω από την Αραβική Θάλασσα.

Πηγή: skai.gr

