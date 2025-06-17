IDF: Σε μία ή δύο εβδομάδες θα έχουμε επιτύχει τους στόχους μας στο Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι θα επιτύχει τους στρατηγικούς του στόχους κατά του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος μέσα σε μία έως δύο εβδομάδες, σύμφωνα με δηλώσεις των IDF σε δημοσιογράφους.

Το Ισραήλ ξεκίνησε την επιχείρηση στο Ιράν με στόχο την εξάλειψη της «υπαρξιακής απειλής», όπως έχει αναφέρει, που συνιστούν το πυρηνικό πρόγραμμα και οι βαλλιστικοί πύραυλοι.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) έχουν μέχρι στιγμής βομβαρδίσει δύο ιρανικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου, τη Νατάνζ και το Ισφαχάν, προκαλώντας σημαντικές ζημιές και στις δύο. Σύμφωνα με τους IDF, «έχουν επίσης σκοτώσει τουλάχιστον εννέα από τους βασικούς πυρηνικούς επιστήμονες που εργάζονταν στην κατασκευή βόμβας, ενώ έχουν πλήξει και άλλες εγκαταστάσεις που στηρίζουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, περιλαμβανομένων γραφείων και κέντρων διοίκησης».

Ο ισραηλινός στρατός έχει μέχρι στιγμής διαψεύσει ότι έχει πλήξει την υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση στο Φορντό, αλλά αναφέρει ότι συμπεριλαμβάνεται στους στόχους του. Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε νωρίτερα ότι το Φορντό είναι «ένα ζήτημα που θα αντιμετωπιστεί σίγουρα».

Οι IDF αναφέρουν επίσης ότι περίπου το 40% των εκτοξευτήρων βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, δηλαδή περίπου 200, έχουν καταστραφεί ή εξουδετερωθεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο της επιχείρησης. Αυτό φαίνεται επίσης να έχει συμβάλει στον περιορισμό της πυραυλικής επίθεσης του Ιράν κατά του Ισραήλ τις τελευταίες δύο ημέρες.

Σε ό,τι αφορά τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, οι IDF δηλώνουν ότι έχουν σκοτώσει δεκάδες διοικητές, περιλαμβανομένης της μεγάλης πλειοψηφίας της ανώτατης ηγεσίας των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν. Αξιωματούχοι του στρατού αναφέρουν ότι έχουν σκοτώσει τριπλάσιο αριθμό Ιρανών διοικητών από ό,τι είχαν αρχικά προβλέψει κατά τον σχεδιασμό της επιχείρησης.

Η επιχείρηση στο Ιράν σχεδιάστηκε μήνες πριν, με στρατιωτικούς αξιωματούχους να δηλώνουν ότι το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν η αντιμετώπιση της ιρανικής αεράμυνας. Το Ισραήλ αναφέρει ότι έχει πλέον εξασφαλίσει υπεροχή στον αέρα πάνω από τη δυτική πλευρά του Ιράν και την Τεχεράνη.



