Έχοντας χάσει τη συμμαχία του Άσαντ, η Ρωσία φοβάται για τον σύμμαχο Ιράν - Έχει όμως λίγα εργαλεία επιρροής

Η Ρωσία παρακολουθεί τον βομβαρδισμό του Ιράν από το Ισραήλ με αυξανόμενη ανησυχία για την επιβίωση ενός βασικού συμμάχου, αν και το Κρεμλίνο αναγνωρίζει ότι έχει λίγες επιλογές για να επηρεάσει την κλιμακούμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Το Ιράν δεν έχει ζητήσει ρωσική βοήθεια και η Μόσχα δεν σκοπεύει να προσφέρει αμυντική βοήθεια, σύμφωνα με το πρακτορείο που επικαλείται πηγή κοντά στο Κρεμλίνο. Κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και η Ρωσία δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει ως μεσολαβητής για να σταματήσει τη σύγκρουση, αν ο στόχος είναι η αλλαγή καθεστώτος, δήλωσε η πηγή που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Προς το παρόν, η διαμεσολάβηση δεν φαίνεται πιθανή», δήλωσε ο Fyodor Lukyanov, επικεφαλής του Συμβουλίου Εξωτερικής και Αμυντικής Πολιτικής, ενός think tank που συμβουλεύει το Κρεμλίνο. «Αν πρόκειται για κάποια μορφή παρασκηνιακής διπλωματίας, η Ρωσία είναι πιο πιθανό να διαδραματίσει ρόλο μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών - το ενδιαφέρον του Ισραήλ για διαπραγματεύσεις δεν είναι εμφανές».

Η Ρωσία έχει εμβαθύνει τους δεσμούς της με το Ιράν από τότε που ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε την εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και προκάλεσε τη μεγαλύτερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Το Ιράν έχει προμηθεύσει τη Ρωσία με εκατοντάδες drones που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις σε στόχους στην Ουκρανία, ενώ οι ΗΠΑ και η Ευρώπη το κατηγόρησαν πέρυσι ότι προμηθεύει βαλλιστικούς πυραύλους στη Μόσχα, αν και η Τεχεράνη αρνήθηκε τον ισχυρισμό.

Η Ρωσία, η οποία κατασκεύασε τον πυρηνικό σταθμό του Ιράν στο Μπουσέρ, συμμετείχε στις διεθνείς διαπραγματεύσεις που οδήγησαν σε μια συμφωνία-ορόσημο του 2015, η οποία περιόριζε το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας με αντάλλαγμα τον μετριασμό των κυρώσεων. Όμως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποσύρθηκε από τη συμφωνία κατά την πρώτη του θητεία.

Ο Πούτιν προσφέρθηκε να βοηθήσει στη διαμεσολάβηση για την επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Τραμπ το Σάββατο, κατά την οποία προειδοποίησε για «απρόβλεπτες συνέπειες» για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή από την κρίση.

«Η κατάσταση βρίσκεται σήμερα σε πορεία περαιτέρω κλιμάκωσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους την Τρίτη. «Προς το παρόν, βλέπουμε μια απροθυμία, τουλάχιστον από την πλευρά του Ισραήλ, να στραφεί σε οποιαδήποτε διαμεσολάβηση και γενικά να εισέλθει στην ειρηνική οδό της διευθέτησης».

Ο Ρώσος ηγέτης, ο οποίος μίλησε με τον Νετανιάχου και τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν την Παρασκευή, είχε προτείνει να πάρει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης πριν η επίθεση του Ισραήλ σταματήσει τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν με στόχο την επίτευξη πυρηνικής συμφωνίας.

«Ένα κοινό ειρηνευτικό σχέδιο μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ είναι πιθανό, το οποίο θα ενίσχυε το παγκόσμιο κύρος της Ρωσίας και θα δημιουργούσε τα θεμέλια ώστε οι ΗΠΑ να εξετάσουν το ενδεχόμενο άρσης των αντιρωσικών κυρώσεων», δήλωσε ο Σεργκέι Μαρκόφ, πολιτικός σύμβουλος που βρίσκεται κοντά στο Κρεμλίνο.

Οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία θα ενίσχυε τη σχέση του Πούτιν με τον Τραμπ, την ώρα που οι ΗΠΑ απομακρύνονται όλο και περισσότερο από τις προσπάθειες να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ακόμη και βραχυπρόθεσμα, όμως, η πολεμική μηχανή της Μόσχας μπορεί να επωφεληθεί.

«Για τη Ρωσία, η επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν θα μπορούσε να είναι ένα γεωπολιτικό τζακ ποτ όσο και η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ο Ruslan Pukhov, ειδικός σε θέματα άμυνας με έδρα τη Μόσχα. «Ο πόλεμος με το Ιράν θα αυξήσει πιθανώς τις τιμές του πετρελαίου, πλήττοντας τις ελπίδες για μείωση των πολεμικών εσόδων της Μόσχας».

Ένας νέος πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα αποσπούσε την παγκόσμια προσοχή από τις ενέργειες της Ρωσίας στην Ουκρανία και πιθανότατα θα προκαλούσε μετατόπιση της στρατιωτικής υποστήριξης των ΗΠΑ από το Κίεβο προς την ενίσχυση του Ισραήλ, σύμφωνα με τον Pukhov.

Παρόλα αυτά, μετά την αιφνίδια ανατροπή του σύμμαχου της Ρωσίας στη Συρία προέδρου Μπασάρ Αλ Άσαντ από τους αντάρτες τον Δεκέμβριο, το Κρεμλίνο έχει πολλά να χάσει από μια υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ, ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία που καταστρέφει τις υποδομές του Ιράν και μπορεί να οδηγήσει στην πτώση του καθεστώτος στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τον Νικίτα Σμάγκιν, εμπειρογνώμονα σε θέματα σχέσεων Ρωσίας-Ιράν, τα κοινά έργα, συμπεριλαμβανομένου ενός διαδρόμου μεταφορών Βορρά-Νότου, που θα βοηθούσε στην ελάφρυνση της πίεσης των κυρώσεων στις δύο χώρες, θα κινδύνευαν ενδεχομένως από μια παρατεταμένη σύγκρουση και την πολιτική αστάθεια στην Τεχεράνη.

«Η Ρωσία βλέπει την κατάσταση ως πιθανό καθρέφτη της εμπειρίας της με τον Άσαντ στη Συρία», είπε. «Ξαφνικά βρέθηκε να αντιμετωπίζει μια νέα και αβέβαιη ηγεσία, με τη φυγή ενός εταίρου στον οποίο είχε βασιστεί».

Πηγή: skai.gr

