Το Κίεβο ζητά έκτακτη σύγκληση του ΣΑ του ΟΗΕ μετά τα πλήγματα της Ρωσίας

Η Ουκρανία ζήτησε σήμερα την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά τα φονικά πλήγματα της Ρωσίας στο Κίεβο και άλλες πόλεις, δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος στο κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ukrinform.

«Μόλις υπέγραψα μια επιστολή προς τον πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητώντας του να συγκαλέσει το συντομότερο δυνατόν το Συμβούλιο Ασφαλείας σε σχέση με την κλιμάκωση της πυραυλικής τρομοκρατίας που ασκεί η Ρωσία εναντίον αμάχων στην Ουκρανία», δήλωσε ο Άντριι Μέλνικ, πρεσβευτής της Ουκρανίας στον ΟΗΕ, στο πρακτορείο Ukrinform.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

