Πρόστιμο 190.000 δολαρίων επιβλήθηκε στην κλινική που ανέλαβε την Κολομβιανή σταρ Σακίρα (Shakira) για κοιλιακό άλγος στη Λίμα του Περού τον Φεβρουάριο, επειδή αποκάλυψε τον ιατρικό της φάκελο, ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές της χώρας.

Η 48χρονη Σακίρα νοσηλεύτηκε επειγόντως στις 15 Φεβρουαρίου, γεγονός που την ανάγκασε να ακυρώσει συναυλία της που προβλεπόταν για την επόμενη ημέρα στη Λίμα. Ωστόσο μπόρεσε να ξανανέβει στη σκηνή δύο ημέρες αργότερα, συνεχίζοντας την παγκόσμια περιοδεία της.

Ο οργανισμός που είναι επιφορτισμένος με την επίβλεψη του συστήματος υγείας του Περού, το SuSalud, διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του ότι επέβαλε το πρόστιμο αυτό στην κλινική Delgado Auna μετά τη διενέργεια έρευνας για πέντε μήνες.

Ο ιατρικός φάκελος της διάσημης τραγουδίστριας είχε δημοσιοποιηθεί τότε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και, σύμφωνα με την περουβιανή νομοθεσία, η αποκάλυψη πληροφοριών για την υγεία συνιστά σοβαρό αδίκημα και προσβολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων των χρηστών του συστήματος υγείας.

Αμέσως μετά το συμβάν ανακρίθηκε το προσωπικό της ιατρικής αυτής μονάδας και επιθεωρήθηκε το κτίριο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η κλινική ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι κίνησε «διαδικασία κυρώσεων σε βάρος των προσώπων που έφεραν αποδεδειγμένα ευθύνη σε αυτήν την δεοντολογική παράβαση».

Πηγή: skai.gr

