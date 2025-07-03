Δανία: Εν μέσω παγκόσμιων αβεβαιοτήτων η προεδρία της ΕΕ

Με επίκεντρο την πόλη του Ώρχους, η Δανία αναλαμβάνει επισήμως τη προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το επόμενο εξάμηνο, θέτοντας φιλοδοξίες να ενισχύσει τη θέση της Ευρώπης σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον. Η τελετή έναρξης πραγματοποιείται παρουσία της πρωθυπουργού Μέτε Φρέντρικσεν, η οποία υποδέχεται την πρόεδρο της Κομισιόν και το Κολλέγιο των Επιτρόπων. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, «τίποτα πια δεν είναι προβλέψιμο», αντανακλώντας τις γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη και ο κόσμος.

Οι βασικοί άξονες της δανέζικης προεδρίας

Παραλαμβάνοντας τη «σκυτάλη» από την Πολωνία, η Δανία εστιάζει σε δύο καίρια ζητήματα για το ευρωπαϊκό «μπλοκ»: την ασφάλεια και άμυνα, καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα και με τις προτεραιότητες της Κομισιόν για την επόμενη πενταετία. Όπως τόνισε η υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μαρί Μπγιέρε, «Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τον εαυτό της έως το 2030», επισημαίνοντας ότι η προεδρία θα επιδιώξει πρόοδο και σε ζητήματα όπως η μετανάστευση, η διεύρυνση και οι διαπραγματεύσεις για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό, που αναμένεται να παρουσιαστεί στις 16 Ιουλίου.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση, η δανική κυβέρνηση έχει υιοθετήσει εδώ και καιρό μια «σκληρή» προσέγγιση, ενώ τώρα προωθεί επιπρόσθετα τις λεγόμενες «καινοτόμες λύσεις» στη διαδικασία παροχής ασύλου σε τρίτες χώρες – κατά το πρότυπο της συμφωνίας Ιταλίας-Αλβανίας. Όπως εξήγησε η υπουργός, «η διαφορά είναι ότι πλέον θα το κάνουμε όλοι μαζί σε ευρωπαϊκό επίπεδο», με στόχο τον περιορισμό των κινήτρων που οδηγούν σε παράνομη μετανάστευση.

Οι προκλήσεις και οι αστάθμητοι παράγοντες

Η υλοποίηση της δανέζικης ατζέντας καλείται να αντιμετωπίσει σοβαρούς αστάθμητους παράγοντες στη διεθνή σκακιέρα: τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, τον συνεχιζόμενο πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και την ευμετάβλητη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Δανία γνωρίζει από προσωπική εμπειρία τις απειλές του πρώην προέδρου Τραμπ για ενδεχόμενη προσάρτηση της Γροιλανδίας.

Σχετικά με τη χρηματοδοτική ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, η Δανία – που παραδοσιακά συγκαταλεγόταν στις «φειδωλές» χώρες – εμφανίζεται πλέον ανοιχτή σε συζητήσεις για νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, διατηρώντας ωστόσο επιφυλάξεις ως προς την έκδοση κοινού ευρωπαϊκού χρέους.

Η επίσκεψη του Κολλεγίου των Επιτρόπων στη Δανία λειτουργεί ως μια ανάπαυλα για την πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με πρόταση μομφής εξαιτίας της υπόθεσης των τηλεφωνικών μηνυμάτων (sms) με τον CEO της Pfizer, Αλμπέρτ Μπουρλά. Αν και η πρόταση δε φαίνεται να συγκεντρώνει πλειοψηφία, το γεγονός ότι κατατίθεται για πρώτη φορά από το 2014 αντικατοπτρίζει τις εντάσεις που επικρατούν για την προεδρία της Κομισιόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

