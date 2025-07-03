Σικάγο: Τουλάχιστον 3 νεκροί, πολλοί τραυματίες μετά από πυροβολισμούς σε κλαμπ

Τουλάχιστον τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν και 14 άλλα τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση έξω από νυχτερινό κέντρο στο Σικάγο αργά το βράδυ της Τετάρτης, ανέφεραν οι αρχές.

Η ένοπλη επίθεση συνέβη καθώς οι άνθρωποι έφευγαν από το νυχτερινό κέντρο Artis Lounge μετά από ένα πάρτι παρουσίασης άλμπουμ της ράπερ Mello Buckzz.

Βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται να δείχνει τη στιγμή που ακούγονται τουλάχιστον 16 πυροβολισμοί:

Η αστυνομία του Σικάγο ανέφερε ότι ένα σκούρο αυτοκίνητο πέρασε δίπλα από το κλαμπ γύρω στις 23:00 την Τετάρτη, όταν ένοπλοι που βρίσκονταν μέσα στο όχημα άνοιξαν πυρ εναντίον πλήθους ανθρώπων.

Η αστυνομία ανέφερε ότι το όχημα έφυγε αμέσως από το σημείο και ότι δεν έχει ακόμα συλληφθεί κανείς.

Τα θύματα των πυροβολισμών μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής. Δύο άνδρες, ηλικίας 24 και 25 ετών, και δύο γυναίκες, ηλικίας 26 και 27 ετών, έχασαν τη ζωή τους, ενώ τέσσερις ακόμα άνθρωποι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σοκάρει η περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα

Ο πάστορας Ντόνοβαν Πράις δυστυχώς ήταν μπροστά όταν εξελισσόταν το περιστατικό. Περιγράφει στο BBC σκηνές «απόλυτου χάους», όπως τις χαρακτήρισε.

«Δεν έχω ξαναδεί τίποτα σαν αυτό. Είχαμε και άλλες φορές πυροβολισμούς, αλλά ποτέ κάτι τέτοιο», είπε.

«Άνθρωποι ούρλιαζαν, οι δρόμοι ήταν βαμμένοι κόκκινοι με αίμα και τρομαγμένα θύματα έπεφταν στο έδαφος για να προστατευτούν. Ήταν φρικτό», ανέφερε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Η συγκινητική ανάρτηση της ράπερ Mello Buckzz

Η ράπερ για την παρουσίαση του άλμπουμ της οποίας διοργανώθηκε το πάρτι, έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Είπε χαρακτηριστικά ότι το «μόνο που μπορεί να κάνει είναι να προσευχηθεί στον Θεό».

«Προσευχόμαστε για όλες τις αδερφές μου, Θεέ μου, σε παρακαλώ τύλιξε στην αγκαλιά σου καθεμία από αυτές».

«Νιώθω σαν όλα να με βαραίνουν», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

