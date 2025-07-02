Ουκρανία: Η Βόρεια Κορέα θα στείλει έως και 30.000 στρατιώτες για να ενισχύσει τη Ρωσία

Σήμα κινδύνου για μεγάλες Bορειοκορεατικές στρατιωτικές ενισχύσεις στη Ρωσία εκπέμπει το Κίεβο, καθώς οι ενισχύσεις δεν αφορούν απλώς οπλισμό, αλλά άνδρες προοριζόμενους για την πρώτη γραμμή.

Η Βόρεια Κορέα πρόκειται να τριπλασιάσει τον αριθμό των στρατευμάτων της που πολεμούν για τη Ρωσία κατά μήκος των πρώτων γραμμών με την Ουκρανία, στέλνοντας 25.000 έως 30.000 στρατιώτες επιπλέον για να βοηθήσουν τη Μόσχα, σύμφωνα με εκτίμηση των μυστικών υπηρεσιών Ουκρανών αξιωματούχων που αποκαλύπτει το CNN.

Τα νέα στρατεύματα ενδέχεται να φτάσουν στη Ρωσία τους επόμενους μήνες, σύμφωνα με εκτιμήσεις που περιήλθαν σε γνώση του CNN, προστιθέμενα στους 11.000 που στάλθηκαν τον Νοέμβριο και βοήθησαν στην απόκρουση της ουκρανικής εισβολής στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας. Περίπου 4.000 από αυτούς τους Βορειοκορεάτες στρατιώτες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν κατά την ανάπτυξη, σύμφωνα με Δυτικούς αξιωματούχους, ωστόσο η συνεργασία της Πιονγιάνγκ με τη Μόσχα έχει έκτοτε «ανθίσει».

Η ουκρανική αξιολόγηση που είδε το CNN αναφέρει ότι το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είναι σε θέση να παράσχει «τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπλα και πυρομαχικά» με στόχο την «περαιτέρω ενσωμάτωση σε ρωσικές μονάδες μάχης». Το έγγραφο προσθέτει ότι «υπάρχει μεγάλη πιθανότητα» τα βορειοκορεατικά στρατεύματα να εμπλακούν σε μάχες σε περιοχές της κατεχόμενης από τη Ρωσία Ουκρανίας «για να ενισχύσουν τις ρωσικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων και επιθετικών επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας».

Η ουκρανική αξιολόγηση αναφέρει επίσης ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη ανακατασκευάζονται για να μεταφέρουν προσωπικό, γεγονός που αντικατοπτρίζει την τεράστια επιχείρηση μετακίνησης δεκάδων χιλιάδων ξένων στρατιωτών από τη ρωσική Σιβηρία, η οποία συνορεύει με τη Βόρεια Κορέα, στα νοτιοδυτικά της.

Δορυφορική της 18ης Μαΐου 2025 δείχνει ένα πλοίο αγκυροβολημένο στο λιμάνι Ντουνάι στη Ρωσία - Open Source Centre/Airbus

Πιθανές προετοιμασίες για νέα ανάπτυξη δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάπλευσης ενός πλοίου που συνδέεται με τις περσινές αναπτύξεις δυνάμεων σε ρωσικό λιμάνι, και αεροσκαφών μεταφοράς φορτίου στο αεροδρόμιο Σουνάν της Βόρειας Κορέας, έχουν εντοπιστεί σε δορυφορικές εικόνες που έχει το CNN.

Η Βόρεια Κορέα έστειλε αρχικά 11.000 στρατιώτες στη Ρωσία το φθινόπωρο του 2024 υπό μεγάλη μυστικότητα, με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να επιβεβαιώνει την ανάπτυξη δυνάμεων μόνο στα τέλη Απριλίου.

Τον Οκτώβριο, Βορειοκορεάτες στρατιώτες φωτογραφήθηκαν να παραλαμβάνουν εξοπλισμό για την πρώτη γραμμή στη στρατιωτική βάση Σερκέεβκα στο Πριμόρσκι Κράι.

Τα σχέδια πτήσης υποδηλώνουν επίσης ότι θα μπορούσε να βρίσκεται σε εξέλιξη και η μετακίνηση περισσότερων στρατευμάτων. Το Open Source Centre παρείχε στο CNN δορυφορικές εικόνες από το αεροδρόμιο Σουνάν στη Βόρεια Κορέα στις 4 Ιουνίου, στις οποίες αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου, πιθανώς IL76, τροχοδρομούσαν - ο ίδιος τύπος αεροσκάφους που χρησιμοποιήθηκε στις αναπτυξεις δυνάμεων του περασμένου έτους. Ενώ οι εικόνες δεν δείχνουν για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται το πλοίο και τα αεροπλάνα, οι κινήσεις θα μπορούσαν να υποδηλώνουν ένα μοτίβο που συνάδει με αυτό που παρατήρησαν οι αναλυτές πέρυσι.

Η Τζένι Τάουν, ανώτερη συνεργάτιδα και διευθύντρια του κορεατικού προγράμματος στο Κέντρο Στίμσον, δήλωσε ότι η ουκρανική εκτίμηση για έως και 30.000 ακούγεται «υψηλή... αλλά σίγουρα μπορούν να καταλήξουν σε αυτόν τον αριθμό. Δεν θα είναι επίλεκτοι στρατιώτες. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει δηλώσει ότι είναι απόλυτα έτοιμος να στηρίξει τη Μόσχα, οπότε εξαρτάται από το τι έχει ζητήσει η Ρωσία».

Η Τάουν σχολίασε ότι 10.000 έως 20.000 «ακούγεται πιο ρεαλιστικό νούμερο» και ότι η Βόρεια Κορέα μπορεί να αναπτύξει σταδιακά τα στρατεύματα αυτά. «Υπάρχουν φήμες ότι Ρώσοι στρατηγοί βρίσκονται ήδη μέσα στη Βόρεια Κορέα εκπαιδεύοντας στρατεύματα εκεί», παρατήρησε πάντως.



Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ούμεροφ, δήλωσε την Πέμπτη ότι το Κίεβο υποψιάζεται ότι ενδέχεται να αναπτυχθούν περαιτέρω βορειοκορεατικά στρατεύματα, αλλά πρόσθεσε ότι ο ηγέτης της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν, διακινδυνεύει να θέσει σε κίνδυνο την ίδια του την κυβέρνησή του εκθέτοντας τόσα πολλά επίλεκτα στρατεύματα λόγω των υψηλών απωλειών στην πρώτη γραμμή. «Η χρήση επίλεκτων βορειοκορεατικών στρατευμάτων από τη Ρωσία καταδεικνύει όχι μόνο μια αυξανόμενη εξάρτηση από ολοκληρωτικά καθεστώτα, αλλά και σοβαρά προβλήματα κινητοποίησης των εφεδρειών της», δήλωσε ο Ούμεροφ. «Μαζί με τους εταίρους μας, παρακολουθούμε αυτές τις απειλές και θα ανταποκριθούμε αναλόγως».

Η τοποθεσία, όπως λένε οι αναλυτές, ενός εκτεταμένου ρωσικού και βορειοκορεατικού στρατιωτικού στρατοπέδου στο Ποστογιάλιε Ντβόρι, στο Κουρσκ της Ρωσίας στις 15 Απριλίου 2025 - Maxar Technologies

Την Παρασκευή, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σίρσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία συγκεντρώνει 110.000 στρατιώτες κοντά στην πόλη Ποκρόφσκ, ένα από τα πιο θερμά σημεία της πρώτης γραμμής, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια πιθανή επίθεση στο στρατηγικό κέντρο πληθυσμού.

Ο Σεργκέι Σοϊγκού, κορυφαίος σύμβουλος του Πούτιν, και τέως υπουργός Άμυνας, επισκέφθηκε την Πιονγιάνγκ στις 17 Ιουνίου - ένα ταξίδι που πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντολής του Πούτιν και η δεύτερη επίσκεψή του μέσα σε δύο εβδομάδες, ανέφερε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Σοϊγκού ανακοίνωσε ότι 1.000 Βορειοκορεάτες σκαπανείς και 5.000 στρατιωτικοί εργάτες κατασκευών θα σταλούν στη Ρωσία, για να καθαρίσουν τις νάρκες και να «αποκαταστήσουν τις υποδομές που καταστράφηκαν από τους κατακτητές» στην περιοχή Κουρσκ, σύμφωνα με το TASS.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (NIS) της Νότιας Κορέας ενημέρωσε τους νομοθέτες στη Σεούλ ότι η Βόρεια Κορέα έχει αρχίσει να επιλέγει προσωπικό για ανάπτυξη στο εξωτερικό, η οποία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ήδη από τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, σύμφωνα με σχόλια του νομοθέτη Λι Σέονγκ Κβέουν. Τόνισε τη δημόσια ανακοίνωση της Ρωσίας για την αποστολή άλλων 6.000 Βορειοκορεατών αποναρκοθετητών και στρατιωτικών εργατών κατασκευών. Δεν είναι σαφές εάν η NIS συμμερίζεται την εκτίμηση των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών ότι η ανάπτυξη θα μπορούσε να φτάσει έως και τις 30.000.

Αλλεπάλληλα δημοσιεύματα στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης έχουν επίσης υπαινιχθεί εντατικοποίηση της συνεργασίας Μόσχας – Πιονγιάνγκ.

Η προσθήκη επιπλέον στρατευμάτων σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη στη σύγκρουση και ένα σημάδι ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας ενισχύει ακόμα περισσότερη την υποστήριξή του προς τη Μόσχα. Στις 14 Μαΐου ο Κιμ Γιονγκ Ουν εθεάθη στα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας να επιθεωρεί τις βορειοκορεατικές ειδικές δυνάμεις οδηγώντας ορισμένους αναλυτές να υποψιάζονται ότι η επίσκεψη σχετιζόταν με μια μελλοντική ανάπτυξη δυνάμεων. Η αποκάλυψη του CNN καταδεικνύει τον διευρυνόμενο ρόλο της Βόρειας Κορέας στην υποστήριξη του πολέμου της Μόσχας.

Η έκθεση απηχεί επίσης δηλώσεις του νοτιοκορεατικού στρατού τον Μάρτιο ότι άλλοι 3.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες είχαν σταλεί στη Ρωσία στις αρχές του έτους.

Εξηγώντας την ένθερμη στήριξη του Κιμ στον Πούτιν, η Τάουν, από το Κέντρο Στίμσον, εξήγησε ότι η Πιονγιάνγκ βλέπει ένα μακροπρόθεσμο όφελος στο να της είναι υποχρεωμένη η Μόσχα.

«Όσο περισσότερο ''χρέος αίματος'' υπάρχει μεταξύ τους», επισήμανε, «τόσο περισσότερο θα ωφεληθεί η Βόρεια Κορέα μακροπρόθεσμα, ακόμη και αν κάνουν θυσίες βραχυπρόθεσμα».

Δορυφορική εικόνα του αεροδρομίου Σουνάν στη Βόρεια Κορέα στις 4 Ιουνίου 2025 δείχνουν αεροπλάνα μεταφοράς φορτίου στον αεροδιάδρομο - Planet Labs

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.