Δολοφόνησε το γιο του, γνωστό παίκτη του αμερικανικού ράγκμπι, για ασήμαντη αφορμή.

Ο πρώην παίκτης στο Πανεπιστήμιο της Κεντρικής Φλόριντα (UFC), Ότις Άντερσον ο νεότερος, πυροβολήθηκε θανάσιμα από τον πατέρα του κατά τη διάρκεια διαμάχης για ένα δάγκωμα σκύλου της οικογένειας, δήλωσαν οι αρχές.



Ο Άντερσον, 23 ετών, που έπαιζε στην UCF από το 2017 έως το 2020, έχασε τη ζωή του αργά τη Δευτέρα στο Τζάκσονβιλ αφότου ο πατέρας του, Ότις Άντερσον ο πρεσβύτερος, δαγκώθηκε από σκυλί που ανήκε στη φίλη του γιου του, σύμφωνα με την εφημερίδα Orlando Sentinel. Το γραφείο του σερίφη του Τζάκσονβιλ είπε ότι η μητέρα του Άντερσον, Ντενίζ, είπε στους ανακριτές πως ο σύζυγός της εκνευρίστηκε μετά το δάγκωμα, κάτι που προκάλεσε τη σύγκρουση μεταξύ των τριών που κλιμακώθηκε σε πυροβολισμούς.

Ότις Άντερσον ο πρεσβύτερος - γραφείο Σερίφη Τζάκσονβιλ



Οι αστυνομικοί που απάντησαν στην κλήση βρήκαν τον Άντερσον με τουλάχιστον ένα τραύμα από πυροβολισμό στο στήθος και τη μητέρα του με ελαφρά τραύματα. Και οι δύο μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αλλά ο Άντερσον Τζούνιορ δεν επέζησε. Η μητέρα του υποβλήθηκε σε πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο, ανέφερε η Sentinel. Ο Άντερσον πρεσβύτερος, 52 ετών, αντιμετωπίζει κατηγορίες για φόνο και απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ κρατείται χωρίς εγγύηση την Τετάρτη. Θα βρεθεί στο δικαστήριο στις 22 Δεκεμβρίου.



Η πρώην ομάδα του UCF ανάρτησε tweet τιμώντας το θύμα.

We have now confirmed and are devastated to hear of the passing of Otis Anderson Jr. He was revered by his teammates, our fans, and everyone within Knight Nation.



Our deepest condolences go out to everyone who loved Otis. He was taken too soon and will truly be missed. pic.twitter.com/b99DfoDytl