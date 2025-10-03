Σήμερα Παρασκευή αναμένεται η ανακοίνωση της ποινής του καταδικασμένου μεγιστάνα της ραπ Σον «Ντίντι» Κομπς ο οποίος τον περασμένο Ιούλιο, κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες περί πορνείας και τώρα αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών.

Το σώμα ενόρκων τον αθώωσε για τις βαρύτερες κατηγορίες του εκβιασμού και σωματεμπορίας, που θα μπορούσαν να του επιβάλουν ισόβια κάθειρξη. Οι εισαγγελείς ζητούν τώρα ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 11 ετών, αλλά οι δικηγόροι του Κομπς θέλουν ο πελάτης τους να αφεθεί ελεύθερος αργότερα αυτόν τον μήνα.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Αρούν Σουμπραμανιάν, που θα αποφασίσει την ποινή, έχει ήδη απορρίψει δύο φορές αιτήματα αποφυλάκισης με εγγύηση. Ο Κομπς παραμένει κρατούμενος σε ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης στο Μπρούκλιν εδώ και έναν χρόνο.

«Έχασα τον δρόμο μου»

Ο αστέρας και πολυεκατομμυριούχος της ραπ, μια ημέρα πριν εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου έστειλε μια επιστολή στον δικαστή ζητώντας επιείκεια και αποδίδοντας την προηγούμενη συμπεριφορά του στον εθισμό του στα ναρκωτικά.

Στην τετρασέλιδη επιστολή, ζητά συγγνώμη «για όλο τον πόνο και την πληγή που προκάλεσα» και λέει ότι έχει αναμορφωθεί αφού πέρασε 13 μήνες σε φυλακή του Μπρούκλιν.

Επίσης, ζητά συγγνώμη για την επίθεση στην πρώην κοπέλα του, τραγουδίστρια Casandra Ventura γνωστή και ως “Cassie” γράφοντας: «Κυριολεκτικά έχασα τα λογικά μου».

«Λυπάμαι γι' αυτό και πάντα θα λυπάμαι», συνεχίζει. «Η ενδοοικογενειακή μου βία θα είναι πάντα ένα βαρύ φορτίο που θα πρέπει να κουβαλάω για πάντα».

Ζητά επίσης συγγνώμη από μια ανώνυμη γυναίκα που κατέθεσε κατά τη διάρκεια της δίκης με το όνομα «Τζέιν» και λέει ότι «χάθηκε στα ναρκωτικά και την υπερβολή».

«Έχασα τον δρόμο μου», έγραψε. «Η πτώση μου είχε τις ρίζες της στον εγωισμό μου. Έχω ταπεινωθεί και έχω συντριβεί μέχρι το κόκκαλο».

Παράλληλα, ο Κομπς αναφέρεται στη διδασκαλία ενός μαθήματος που έκανε σε συγκρατούμενούς του με θέμα «τι έκανα για να γίνω επιτυχημένος επιχειρηματίας», περιγράφοντας τον εαυτό του ως ένα αλλαγμένο άτομο που είναι πλέον νηφάλιος για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια.

«Ο παλιός μου εαυτός πέθανε στη φυλακή και η νέα μου εκδοχή ξαναγεννήθηκε», γράφει.

Ο Κομπ ζητά στη συνέχεια από τον δικαστή έλεος, «όχι μόνο για χάρη μου, αλλά και για χάρη των παιδιών μου». Ζήτησε από τον δικαστή να λάβει υπόψη τα επτά παιδιά του και την 84χρονη μητέρα του, η οποία υποβλήθηκε πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο.

Οι κατήγοροι του Κομπ έχουν επίσης στείλει επιστολή στον δικαστή, περιγράφοντας πώς άσκησε την εξουσία και την επιρροή του για να καταστρέψει τις ζωές τους, καθώς και τους φόβους τους ότι θα ζητούσε εκδίκηση αν αφεθεί ελεύθερος.

«Φοβάμαι τόσο πολύ ότι αν αφεθεί ελεύθερος, οι πρώτες του ενέργειες θα είναι άμεση ανταπόδοση εναντίον μου και άλλων που μίλησαν», έγραψε η Ventura.

Όπως λέει πιστεύει ότι του αξίζει μια μακρά ποινή, γράφοντας: «Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να αλλάξει ή να γίνει καλύτερος. Θα είναι πάντα ο ίδιος σκληρός, διψασμένος για εξουσία, χειριστικός άνθρωπος που είναι».

Ο Κομπς αναμένεται επίσης να μιλήσει στο δικαστήριο την Παρασκευή πριν ο δικαστής ανακοινώσει την ποινή του. Τέσσερις από τους δικηγόρους του είναι επίσης προγραμματισμένο να μιλήσουν, και η ομάδα υπεράσπισής του σχεδιάζει επίσης να προβάλει ένα βίντεο 15 λεπτών. Δεν είναι ωστόσο σαφές τι μπορεί να περιλαμβάνει το βίντεο.

