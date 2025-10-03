Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Παρασκευής σε διυλιστήριο της Chevron στο Ελ Σεγκούντο, κοντά στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, αναφέρθηκαν πολλές εκρήξεις και στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή ισχυρές αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ το διυλιστήριο έχει δική του πυροσβεστική υπηρεσία που έδρασε άμεσα.

Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές του Λος Άντζελες, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς και «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας» για τη γύρω περιοχή. Οι αρχές παρακολουθούν και την ποιότητα του αέρα και συμβουλεύουν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Τα αίτια της πυρκαγιάς ακόμη διερευνώνται.

Εικόνες από την μεγάλη πυρρκαγιά έχουν κυκλοφορήσει και στα social media:

🚨🇺🇸 BREAKING: LARGE FIRE ERUPTS AT LA COUNTY CHEVRON REFINERY



Major blaze breaks out at Chevron facility in El Segundo as authorities respond.



Torrance PD coordinating emergency response to industrial fire.pic.twitter.com/MUwABzCqgI — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 3, 2025

Large explosion and blaze reported at Chevron’s El Segundo refinery in California. pic.twitter.com/5b9NcVTwQw — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) October 3, 2025

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Chevron, το διυλιστήριο του Ελ Σεγκούντο κατασκευάστηκε το 1911. Η εγκατάσταση παράγει 276.000 βαρέλια αργού πετρελαίου καθημερινά και είναι το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου στη δυτική ακτή.

Πηγή: skai.gr

