Στο κάδρο των ερευνών της αστυνομίας μπαίνει η σχέση του 17χρονου Βίνσεντ Μπατιλόρο και της άτυχης ομογενούς από τη Ρόδο, Μαρίας Νιώτη, την οποία ο δράστης παρέσυρε και σκότωσε μαζί με τη συμμαθήτριά της, Ισαμπέλα Σάλας, στο Νιου Τζέρσεϊ .

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 17:30 το απόγευμα της Δευτέρας, στο προάστιο Κράνφορντ, έξω από το σπίτι της γιαγιάς της Μαρίας.

Ο νεαρός Μπατιλόρο - ο οποίος τον άλλο μήνα θα γίνει 18 ετών και θα μπορεί να δικαστεί ως έφηβος - κατηγορείται ότι σκόπιμα παρέσυρε τα κορίτσια με το τζιπ του την ώρα που επέβαιναν σε ηλεκτρικό ποδήλατο και αμέσως μετά εγκατέλειψε το σημείο. Μάλιστα, οι οικογένειες των θυμάτων ισχυρίστηκαν ότι η αποτρόπαια επίθεση είχε σχεδιαστεί «για μήνες».

Teen suspect’s eerie remarks about hit-and-run deaths of NJ girls in disturbing livestream: ‘More to the story’ https://t.co/vWWnJrAsKq pic.twitter.com/7A7AoqVT7n — New York Post (@nypost) October 2, 2025

Μια μέρα πριν από τη σύλληψή του, ο έφηβος οδηγός μίλησε για το φρικτό τροχαίο σε ένα ανατριχιαστικό live βίντεο, 22 λεπτών.

O 17χρονος αρχικά υποστήριξε ότι υπήρχαν «περισσότερα στην ιστορία». Εξέφρασε τα «ειλικρινή του συλλυπητήρια στα δύο κορίτσια που χάθηκαν σε αυτό το τραγικό ατύχημα» και στη συνέχεια άρχισε να διαμαρτύρεται για τις απειλές που δέχεται ο ίδιος και η οικογένεια του «για όλη αυτή την ιστορία» και «όλο αυτό το δράμα», ενώ υποστήριξε ότι έχει «εκφοβιστεί» για παλαιότερες «ψευδείς κατηγορίες».

Vincent Battiloro, the Cranford NJ suspect in the vicious and purposeful murder of his stalking victim and her best friend is free less than a day later and posting on YouTube and TikTok about the incident. pic.twitter.com/Ib6lQ7JMMA — Paul Danner (@Paul_Danner_) October 1, 2025

Την παρακολουθούσε για 3 μήνες

Σύμφωνα με τη μητέρα της άτυχης Μαρίας και έναν φίλο των κοριτσιών, ο Μπατιλόρο ήταν το πρώην αγόρι της Μαρίας, με τον οποίο η κοπέλα είχε σοβαρά προβλήματα μετά τον χωρισμό τους, τον οποίο ο νεαρός δεν μπορούσε να αποδεχθεί.

Μάλιστα, ο 17χρονος ύποπτος έστειλε ένα απειλητικό μήνυμα σε ένα αγόρι με το οποίο η Μαρία έβγαινε μετά τον χωρισμό τους, ανέφερε το NJ.com.

Ένας άλλος φίλος των δύο άτυχων κοριτσιών είπε στην εφημερίδα The Post ότι ο Μπατιλόρο κρυβόταν έξω από το σπίτι της Μαρίας και την παρακολουθούσε για 3 μήνες πριν το δυστύχημα.

«Πώς μπορείς να κάθεσαι μπροστά στο σπίτι κάποιου για τρεις μήνες; Ήταν εκεί έξω μπροστά στο σπίτι της, στο ίδιο αυτοκίνητο, το αυτοκίνητό του, για τρεις μήνες», είπε ο σοκαρισμένος φίλος της Μαρίας και της Ιζαμπέλα. «Τον είδα! Πείτε μου. Πώς μπορεί να το κάνει αυτό;» δήλωσε συγκλονισμένος.

Ο 17χρονος Μπατιλόρο επέβαινε σε μαύρο Jeep του 2021 με φιμέ τζάμια και τράπηκε σε φυγή μετά την παράσυρση των κοριτσιών. Συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα και κατηγορείται για δύο ανθρωποκτονίες πρώτου βαθμού.

