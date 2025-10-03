Η Χαμάς απέστειλε στον Ντόναλντ Τραμπ τις πρώτες παρατηρήσεις της σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα σύμφωνα με τη λιβανέζικη εφημερίδα al-Akhbar και όπως αναμεταδίδει το Times of Israel.

Συγκεκριμένα, επισημαίνει ότι οι παρατηρήσεις της μεταφέρθηκαν στον αμερικανό πρόεδρο μέσω του εμίρη του Κατάρ ο οποίος είχε τηλεφωνική επικοινωνία χθες με τον Τραμπ.

Η εφημερίδα αναφέρει επίσης, επικαλούμενη τις πηγές της, ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι κατέστησαν σαφές στο Κάιρο ότι το σχέδιο Τραμπ είναι «η τελευταία ευκαιρία» προτού επιτρέψουν στο Ισραήλ να πραγματοποιήσει μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα για την εξάλειψη της Χαμάς και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων εκεί.

Πηγή που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις δήλωσε την Πέμπτη στους Times of Israel ότι η Χαμάς αναμένεται να απαντήσει θετικά στην πρόταση Τραμπ υποβάλλοντας ωστόσο μια σειρά τροπολογιών. Οι αλλαγές που ζητά η Χαμάς στοχεύουν στην άμβλυνση ορισμένων όρων της πρότασης που είχε προσθέσει ο Νετανιάχου την τελευταία στιγμή, σχετικά με την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και τον αφοπλισμό της παλαιστινιακής τρομοκρατικής ομάδας.

Η πρόταση των ΗΠΑ απαιτεί από τη Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους ομήρους που κρατάει εντός 72 ωρών, και να μην έχει κανένα μελλοντικό ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, ενώ οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα αποσύρονται σταδιακά, για να αντικατασταθούν από μια διεθνή δύναμη.

Δεν είναι σαφές εάν οι ΗΠΑ θα είναι πρόθυμες να συζητήσουν τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της Χαμάς, καθώς ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ αρνήθηκε να το κάνει την τελευταία φορά που η τρομοκρατική ομάδα απάντησε με ένα «Ναι, αλλά», σχολιάζει το Times of Israel. Ωστόσο, η Χαμάς φαίνεται να υποστηρίζεται από τους δύο Άραβες μεσολαβητές, την Αίγυπτο και το Κατάρ, των οποίων οι ηγέτες τις τελευταίες ημέρες έχουν επίσης υποδείξει ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στην πρόταση των ΗΠΑ.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.