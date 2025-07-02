Σε ετυμηγορία για τέσσερις από τις πέντε κατηγορίες στη δίκη του Σον «Ντίντι» Κομπς κατέληξε το δικαστήριο

Το σώμα ενόρκων του ομοσπονδιακού δικαστηρίου στη δίκη του Σον «Ντίντι» Κομπς κατέληξε σε ετυμηγορία για τέσσερις από τις πέντε κατηγορίες χθες, μετά από συσκέψεις περίπου 12,5 ωρών, δήλωσε ο δικαστής που επιβλέπει την υπόθεση, χωρίς να αποκαλύψει το αποτέλεσμα.

Μετά από δύο ημέρες σύσκεψης, το δικαστήριο κατέληξε σε ετυμηγορία για τέσσερις κατηγορίες: δύο κατηγορίες για σωματεμπορία και δύο για μεταφορά με σκοπό την πορνεία, ανακοίνωσε ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ, Αρούν Σουμπραμανιάν.

Ωστόσο, οι ένορκοι δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε ετυμηγορία για την πέμπτη κατηγορία, του εκβιασμού, επειδή δεν είχαν «πειστικές απόψεις από τις δύο πλευρές».

Ο δικαστής έδωσε εντολή στην επιτροπή των ενόρκων να συνεχίσει να συζητά την κατηγορία για εκβιασμό. Η επιτροπή θα συνεχίσει τις συζητήσεις της στις 9 π.μ. EDT (13:00 GMT) την Τετάρτη.

Ο 55χρονος Κομπς δήλωσε αθώος και για τις πέντε κατηγορίες. Εάν καταδικαστεί για σωματεμπορία ή εκβιασμό, ο πρώην δισεκατομμυριούχος, γνωστός για την προώθηση της χιπ χοπ στην αμερικανική κουλτούρα, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ισόβια κάθειρξη.

Πριν ο δικαστής Σουμπραμανιάν διαβάσει το σημείωμα των ενόρκων, ο Κομπς έτριψε τα μάτια του και ακούμπησε το πρόσωπό του στην παλάμη του, ενώ καθόταν στο τραπέζι της υπεράσπισης με τους δικηγόρους του στριμωγμένους γύρω του. Ένας δικηγόρος υπεράσπισης, ο Brian Steel, χτύπησε ελαφρά τον Κομπς στον ώμο. Οι δύο άλλοι δικηγόρουι υπεράσπισης του Κομπς αγκάλιασαν ο ένας τον άλλον.

Η μερική ετυμηγορία έρχεται μετά από μια δίκη επτά εβδομάδων, στην οποία δύο από τις πρώην φίλες του μεγιστάνα της μουσικής κατέθεσαν ότι τις κακοποίησε σωματικά και σεξουαλικά.

Οι εισαγγελείς λένε ότι ο Κομπς κατηγορήθηκε για εκβιασμό επειδή επί δύο δεκαετίες χρησιμοποίησε την επιχειρηματική του αυτοκρατορία για να αναγκάσει δύο από τις συντρόφους του να συμμετάσχουν σε σεξουαλικά πάρτι, με συνευρέσεις με άνδρες επαγγελματίες του σεξ σε δωμάτια ξενοδοχείων κάνοντας χρήση ναρκωτικών, γνωστές και ως «Freak Offs», ενώ ο Κομπς παρακολουθούσε, αυνανιζόταν και περιστασιακά βιντεοσκοπούσε.

Οι δικηγόροι του αναγνώρισαν ότι ο ιδρυτής της Bad Boy Records, ο κάποτε ονομαστός για τη διοργάνωση πολυτελών πάρτι για την πολιτιστική ελίτ σε πολυτελείς τοποθεσίες όπως το Saint-Tropez, ήταν κατά καιρούς βίαιος στις προσωπικές του σχέσεις. Ωστόσο, είπαν ότι η σεξουαλική δραστηριότητα που περιέγραψαν οι εισαγγελείς ήταν συναινετική.

Νωρίτερα την Τρίτη, το δικαστήριο ζήτησε να επανεξετάσει μέρος της κατάθεσης της τραγουδίστριας ρυθμικής μπλουζ Κασάνδρα «Κάσι» Βεντούρα, η οποία κατέθεσε ότι ο Κομπς την ανάγκασε να συμμετάσχει σε «Freak Offs» καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετούς σχέσης τους.

Το 12μελές δικαστήριο ζήτησε να επανεξετάσει την κατάθεση της Βεντούρα σχετικά με ένα περιστατικό του 2016 σε ξενοδοχείο InterContinental στο Λος Άντζελες, όταν κάμερα παρακολούθησης κατέγραψε πλάνα με τον Κομπς να την κλωτσάει και να τη σέρνει σε έναν διάδρομο.

Οι ένορκοι είδαν το υλικό από την κάμερα ασφαλείας αρκετές φορές καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης. Οι εισαγγελείς είπαν ότι τη στιγμή του περιστατικού, η Βεντούρα προσπαθούσε να αποχωρήσει από ένα «Freak Off», (όρος που χρησιμοποιεί ο Κομπς), ενώ ο μεγιστάνας της χιπ χοπ την παρακολουθούσε να κάνει σεξ με έναν πληρωμένο συνοδό και αυνανιζόταν.

Οι εισαγγελείς τόνισαν ότι αυτή η συμπεριφορά ισοδυναμούσε με σεξουαλική εμπορία επειδή ο Κομπς χρησιμοποίησε βία και απειλές εναντίον της Βεντούρα για να την εξαναγκάσει να συμμετάσχει στα σεξουαλικά πάρτι, και επειδή οι συνοδοί πληρώνονταν.

Η υπεράσπιση του Κομπς επισήμανε τα άσεμνα σεξουαλικά μηνύματα κειμένου που έστελνε η Βεντούρα στον Κομπς καθ' όλη τη διάρκεια της σχέσης τους για να ενισχύσουν το επιχείρημά τους ότι συμμετείχε στα «Freak Offs» επειδή αγαπούσε τον Κομπς και ήθελε να τον κάνει ευτυχισμένο.

Οι εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες στον διάσημο χιπ χόπερ, για εκβιασμό, επειδή, όπως υποστηρίζουν, οι υπάλληλοί του διευκόλυναν την κακοποίηση της Βεντούρα οργανώνοντας τα «Freak Offs» (μισθώνοντας τα δωμάτια και προμηθεύοντας παράνομα ναρκωτικά). Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι τα ναρκωτικά προορίζονταν για προσωπική χρήση του Κομπς.

Πηγή: skai.gr

