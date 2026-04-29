Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος για τη Γροιλανδία, ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα Τζεφ Λάντρι, είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο των συμμετεχόντων σε ένα οικονομικό συνέδριο που θα διοργανωθεί στο Νούουκ, στις 19 και 20 Μαΐου, διαπίστωσε σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το επιχειρηματικό συνέδριο Future Greenland, που διοργανώνεται από την οργάνωση εργοδοτών Grønlands Erhverv, θα συγκεντρώσει πολιτικούς αξιωματούχους, επιχειρηματικούς ηγέτες και επενδυτές για την προώθηση της ελκυστικότητας του αρκτικού εδάφους, το οποίο θα ήθελε μεγαλύτερη αυτονομία, με φόντο τις επαναλαμβανόμενες βλέψεις του Αμερικανικού προέδρου για το έδαφος αυτό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) διόρισε στις 22 Δεκεμβρίου τον κυβερνήτη της Λουιζιάνας, τον Ρεπουμπλικάνο Τζεφ Λάντρι, στη θέση του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ στη Γροιλανδία.

Όταν ρωτήθηκε από Μέσο της Γροιλανδίας για τον επίμαχο χαρακτήρα αυτής της ενδεχόμενης άφιξης, ο Κρίστιαν Κέλντσεν, διευθυντής της Ένωσης Επιχειρήσεων Γροιλανδίας, υπογράμμισε ότι η εκδήλωση αυτή εστιάζει στην οικονομική ανάπτυξη μακροπρόθεσμα, κάτι που προκαλεί μεγάλο διεθνές ενδιαφέρον.

«Το συνέδριο ήταν πάντα ανοιχτό, και όλος ο κόσμος μπορεί να αγοράσει ένα εισιτήριο. Αυτό επέλεξε να κάνει ο Λάντρι, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμά μας», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι ο τελευταίος δεν προσκλήθηκε με πρωτοβουλία της οργάνωσής του.

Στα μέσα Ιανουαρίου, κατά την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ, της Δανίας και της Γροιλανδίας, η Ομοσπονδία Σκυλιών Ελκήθρου είχε ανακοινώσει ότι η πρόσκληση - που έγινε εν αγνοία της - στον Τζεφ Λάντρι για να παραστεί σε έναν αγώνα στο νησί τον Μάρτιο, ακυρώθηκε.

«Θέλουμε να διατηρήσουμε καλές σχέσεις με τις χώρες με τις οποίες η Γροιλανδία θέλει να συνεργάζεται. Δεν μπορούμε να εμποδίσουμε τους ανθρώπους να συμμετάσχουν στο συνέδριό μας, στο οποίο λαμβάνουν μέρος περισσότεροι από 500 συμμετέχοντες από περίπου 20 χώρες», πρόσθεσε ο Κέλντσεν.

