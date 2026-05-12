Νέα στοιχεία για τη βύθιση του ρωσικού «Ursa Major»: Πιθανώς μετέφερε πυρηνικό φορτίο προς τη Βόρεια Κορέα

Συνεχίζει να προκαλεί διεθνές ενδιαφέρον το μυστήριο γύρω από τη βύθιση του ρωσικού φορτηγού πλοίου «Ursa Major» ανοιχτά της Ισπανίας, καθώς νέα στοιχεία που προκύπτουν μετά από έρευνα του CNN, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο το πλοίο να μετέφερε πυρηνική τεχνολογία προς τη Βόρεια Κορέα.

Το πλοίο βυθίστηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2024, περίπου 100 χιλιόμετρα από τις ισπανικές ακτές, έπειτα από σειρά εκρήξεων υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σύμφωνα με την έρευνα, το «Ursa Major», γνωστό και ως «Sparta 3», είχε αποπλεύσει από το λιμάνι Ουστ-Λούγκα της Ρωσίας με δηλωμένο προορισμό το Βλαδιβοστόκ, μεταφέροντας δύο μεγάλες μεταλλικές κατασκευές που είχαν καταγραφεί ως «καπάκια φρεατίων», καθώς και γερανούς και κοντέινερ.

Ο Ρώσος πλοίαρχος αποκάλυψε το είδος του φορτίου

Ωστόσο, οι ισπανικές Αρχές και πηγές του αμερικανικού ιστότοπου εκτιμούν ότι το φορτίο ενδέχεται να περιλάμβανε εξαρτήματα πυρηνικών αντιδραστήρων για υποβρύχια, με πιθανό τελικό προορισμό το λιμάνι Ράσον της Βόρειας Κορέας. Μάλιστα, ο Ρώσος πλοίαρχος φέρεται να παραδέχθηκε σε ανακριτές ότι τα αντικείμενα ήταν τμήματα αντιδραστήρων παρόμοιων με εκείνους που χρησιμοποιούνται σε ρωσικά πυρηνοκίνητα υποβρύχια, αν και όπως είπε δεν περιείχαν πυρηνικά καύσιμα.

Η ισπανική έρευνα εκτιμά ότι το πλοίο πιθανόν θα κατευθυνόταν τελικά στο λιμάνι Ράσον της Βόρειας Κορέας για την παράδοση του φορτίου. Εξετάζεται επίσης το γιατί επιλέχθηκε μια θαλάσσια διαδρομή χιλιάδων χιλιομέτρων, ενώ υπήρχε η δυνατότητα μεταφοράς μέσω του εκτεταμένου ρωσικού σιδηροδρομικού δικτύου.

Το πλοίο κινείτο συνοδευόμενο από δύο ρωσικά στρατιωτικά σκάφη, μέχρι που στις 22 Δεκεμβρίου παρουσίασε ξαφνική επιβράδυνση κοντά στα ισπανικά ύδατα. Αρχικά το πλήρωμα διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως περίπου μία ημέρα αργότερα σημειώθηκαν τρεις ισχυρές εκρήξεις στη δεξιά πλευρά του πλοίου, κοντά στο μηχανοστάσιο. Δύο μέλη του πληρώματος σκοτώθηκαν και οι υπόλοιποι εγκατέλειψαν το σκάφος με σωσίβια λέμβο.

Ισπανικές δυνάμεις διάσωσης έσπευσαν στο σημείο, ωστόσο λίγο αργότερα ένα από τα ρωσικά στρατιωτικά πλοία ζήτησε από όλα τα παραπλέοντα σκάφη να απομακρυνθούν. Σύμφωνα με την έρευνα, ακολούθησαν ακόμη τέσσερις εκρήξεις πριν το «Ursa Major» βυθιστεί οριστικά στη Μεσόγειο.

Οι ΗΠΑ έστειλαν «nuke sniffers»

Το ναυάγιο βρίσκεται σε βάθος περίπου 2.500 μέτρων, γεγονός που, σύμφωνα με την ισπανική κυβέρνηση, καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την ανάσυρση του καταγραφέα δεδομένων του πλοίου. Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ έστειλαν δύο φορές ειδικά αεροσκάφη WC135-R, γνωστά και ως «nuke sniffers», τα οποία χρησιμοποιούνται για ανίχνευση ραδιενεργών υλικών. Οι πτήσεις πραγματοποιήθηκαν τον Αύγουστο του 2025 και τον Φεβρουάριο του 2026, χωρίς ωστόσο να έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία για πιθανή ραδιενεργή μόλυνση.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη γεωπολιτική σημασία λόγω της στενότερης συνεργασίας Μόσχας και Πιονγκγιάνγκ μετά την αποστολή Βορειοκορεατών στρατιωτών στη Ρωσία στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία. Αναλυτές εκτιμούν ότι ενδεχόμενη μεταφορά πυρηνικής τεχνολογίας από τη Ρωσία προς τη Βόρεια Κορέα θα αποτελούσε ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη για τη διεθνή ασφάλεια.

Παρά τις πολυάριθμες θεωρίες και τα ερωτήματα που έχουν προκύψει, τα ακριβή αίτια των εκρήξεων και της βύθισης του πλοίου παραμένουν μέχρι σήμερα ασαφή, τα μυστικά του φορτίου βρίσκονται ακόμη στον βυθό της Μεσογείου.



Πηγή: skai.gr

