Σε ισχύ τέθηκε σήμερα το πρωί, ώρα Ελλάδας, η απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ για τους πολίτες 12 χωρών, έπειτα από διάταγμα που υπέγραψε την προηγούμενη εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η απόφαση αυτή -που ελήφθη για να «προστατευθούν οι ΗΠΑ από τους ξένους τρομοκράτες και τις άλλες απειλές για την εθνική ασφάλεια», όπως ανέφερε ο Τραμπ στο διάταγμά του – αφορά τους πολίτες του Αφγανιστάν, της Μιανμάρ, του Τσαντ, του Κονγκό- Μπραζαβίλ, της Ισημερινής Γουινέας, της Ερυθραίας, της Αϊτής, του Ιράν, της Λιβύης, της Σομαλίας, του Σουδάν και της Υεμένης.

Η αμερικανική κυβέρνηση, που ακολουθεί μια ιδιαίτερα αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, εξήγησε ότι οι χώρες αυτές περιελήφθησαν στον κατάλογο καθώς δεν διαθέτουν αποτελεσματικούς τρόπους για να διασφαλίσουν ότι γίνεται σωστός έλεγχος των ταξιδιωτών, ενώ πρόσθεσε ότι οι πολίτες τους έχουν την τάση να παραμένουν στις ΗΠΑ ακόμη και μετά τη λήξη της βίζας τους.

Με το ίδιο διάταγμα επιβλήθηκαν περιορισμοί στην παροχή βίζας για τους πολίτες επτά ακόμη χωρών: του Μπουρούντι, της Κούβας, του Λάος, της Σιέρα Λεόνε, του Τόγκο, του Τουρκμενιστάν και της Βενεζουέλας.

Ο Τραμπ συνέκρινε την απόφασή του αυτή, που ανακοινώθηκε την Τετάρτη, με «τους αποτελεσματικούς περιορισμούς» που είχε επιβάλει στους πολίτες επτά κυρίως μουσουλμανικών κρατών, γνωστή από τους επικριτές της ως «Muslim ban» (η απαγόρευση των μουσουλμάνων), στις αρχές της πρώτης του θητείας στην αμερικανική προεδρία, το 2017.

Τέσσερις χώρες περιλαμβάνονται και στους δύο καταλόγους, αυτόν του 2017 και τον φετινό: το Ιράν, η Λιβύη, το Σουδάν και η Υεμένη.

«Ως πρόεδρος πρέπει να ενεργήσω για να προστατεύσω την εθνική ασφάλεια και το εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ και των πολιτών τους», τόνισε ο Τραμπ στο διάταγμά του, ενώ πρόσθεσε ότι επιθυμεί «να προστατεύσω τις ΗΠΑ από τους ξένους τρομοκράτες».

Ο Ρεπουμπλικάνος αναφέρθηκε στην επίθεση εναντίον εβραίων που διέπραξε την 1η Ιουνίου στο Κολοράντο ένας Αιγύπτιος η βίζα του οποίου είχε λήξει για να καταδείξει «τους ακραίους κινδύνους που ενέχει η είσοδος στις ΗΠΑ ξένων πολιτών που δεν έχουν υποβληθεί σε σωστούς ελέγχους».

Η επίθεση αυτή –με 12 τραυματίες-- είχε στόχο τους συμμετέχοντες σε εβδομαδιαία πορεία με αίτημα την απελευθέρωση των Ισραηλινών αιχμαλώτων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας. Η Αίγυπτος, χώρα καταγωγής του δράστη, δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο που ανακοίνωσε ο Τραμπ.

«Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει στην Αμερική αυτό που έγινε στην Ευρώπη», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στις επιθέσεις που έχουν διαπράξει ξένοι πολίτες.

Την απαγόρευση αυτή αντιμετωπίζουν με ανησυχία και σύγχυση πολλές χώρες που βρέθηκαν στον κατάλογο του Τραμπ.

Ο Φόλκερ Τουρκ Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εξέφρασε «την ανησυχία του αναφορικά με το διεθνές δίκαιο» εξαιτίας του «πολύ ευρέος και γενικού πεδίου εφαρμογής» της απαγόρευσης.

Η Διεθνής Αμνηστία κατήγγειλε το διάταγμα ως «μεροληπτικό, ρατσιστικό και απολύτως σκληρό».

Η Αφρικανική Ένωση εξέφρασε «ανησυχία για τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις τέτοιων μέτρων», μεταξύ άλλων και στις «διπλωματικές σχέσεις» με τις εμπλεκόμενες χώρες.

Μία από τις χώρες, το Τσαντ, ανακοίνωσε ότι ως αντίποινα αναστέλλει τη χορήγηση βίζας σε πολίτες των ΗΠΑ.

«Γνωρίζω τον πόνο που προκαλούν οι σκληρές και ξενοφοβικές ταξιδιωτικές απαγορεύσεις του Τραμπ, καθώς η οικογένειά μου έχει πληγεί σκληρά», έγραψε η Ιρανοαμερικανίδα βουλευτής Γιασαμίν Ανσάρι στο X χθες Κυριακή. «Θα πολεμήσουμε κατά αυτής της απαγόρευσης με όλη μας τη δύναμη», πρόσθεσε.

Ωστόσο, από την απαγόρευση Τραμπ προβλέπονται εξαιρέσεις για τους κατόχους ορισμένων θεωρήσεων εισόδου, για διπλωμάτες και άτομα των οποίων το ταξίδι στις ΗΠΑ «εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον».

Η απαγόρευση του Ιανουαρίου του 2017 πυροδότησε διαμαρτυρίες σε πολλά μεγάλα αεροδρόμια των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

