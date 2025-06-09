Η Τεχεράνη απειλεί να μειώσει τη συνεργασία με τον ΔΟΑΕ

Η Τεχεράνη προειδοποίησε σήμερα ότι θα μειώσει τη συνεργασία της με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) εάν υιοθετηθεί ένα αντιιρανικό ψήφισμα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου των κυβερνητών του οργανισμού αυτού, η οποία αρχίζει αύριο, Δευτέρα, στη Βιέννη.
"Είναι βέβαιο ότι ο ΔΟΑΕ δεν θα πρέπει να περιμένει από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να συνεχίσει την ευρεία και φιλική συνεργασία της", δήλωσε ο Μπεχρούζ Καμαλβάντι, εκπρόσωπος του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, όταν ρωτήθηκε στην κρατική τηλεόραση για την απάντηση του Ιράν σε μια ενδεχόμενη υιοθέτηση ενός δυσμενούς ψηφίσματος για τη χώρα.
