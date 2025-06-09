Οι τοίχοι της αίθουσας συνεδριάσεων, στην οποία ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο υποδέχεται τους καλεσμένους του, είναι γεμάτοι με αναμνηστικά από τις ημέρες πολιτικής δόξας του, ιδιαίτερα εκείνες που «αναφέρονται» την προηγούμενη σχέση του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ποροσένκο επιδιώκει να αξιοποιήσει αυτή την εμπειρία για να ξαναχτίσει το πολιτικό του προφίλ ως ο άνθρωπος που μπορεί να αντιμετωπίσει τον Αμερικανό πρόεδρο, ειδικά από τη στιγμή που ο κύριος αντίπαλός του και νυν ηγέτης της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αγωνίστηκε να εξασφαλίσει διαρκή υποστήριξη από τον Τραμπ.

Αλλά ο Ποροσένκο, ένας επιχειρηματίας του οποίου η αυτοκρατορία των ζαχαρωτών τον έκανε δισεκατομμυριούχο, θα πρέπει πρώτα να καθαρίσει το όνομά του.

Εκλεγμένος εν μέσω ενός κύματος φιλοδυτικού αισθήματος το 2014, έπεισε αργότερα τον Τραμπ να γίνει ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που εξόπλισε την Ουκρανία με όπλα. Το 2019, έχασε την υποψηφιότητά του για επανεκλογή από τον Ζελένσκι -έναν κωμικό γνωστό για το ρόλο του προέδρου στην τηλεόραση- και έκτοτε η κόντρα των δύο ανδρών σιγοβράζει.

Νωρίτερα φέτος, η Ουκρανία επέβαλε κυρώσεις στον Ποροσένκο, ο οποίος είναι πλέον ηγέτης της αντιπολίτευσης στο κοινοβούλιο και ευρέως πιστεύεται ότι προσβλέπει σε νέα προεδρική υποψηφιότητα, όποτε επιτευχθεί εκεχειρία και η Ουκρανία οργανώσει με ασφάλεια εκλογές.

Έχει ήδη υποβληθεί σε πολλαπλές έρευνες για διαφθορά. Οι υπηρεσίες κρατικής ασφάλειας της Ουκρανίας δήλωσαν ότι οι τελευταίες κυρώσεις βασίστηκαν σε ισχυρισμούς για απειλές κατά της εθνικής ασφάλειας, τους οποίους ο Ποροσένκο αρνήθηκε. Την ημέρα πριν από την ανακοίνωση των κυρώσεων, ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι είχε ληφθεί μια απόφαση που αφορούσε «την προστασία του κράτους και την αποκατάσταση της δικαιοσύνης».

Οι κυρώσεις έχουν περιορίσει στον Ποροσένκο την πρόσβαση στους τραπεζικούς του λογαριασμούς. Του έχει επίσης απαγορευτεί να ταξιδεύει, κυρώσεις που, όπως λέει, έχουν πολιτικά κίνητρα και έχουν σκοπό να μειώσουν την επιρροή του.

Εν τω μεταξύ, επιμένει ότι οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας με τη Ρωσία και οι συναλλαγές της με τις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να περιλαμβάνουν φωνές αντιπολίτευσης σαν τη δική του, διαφορετικά κινδυνεύουν να χάσουν τη νομιμότητα και τη βασική δυτική υποστήριξη.

«Έχω δουλέψει με τον πρόεδρο Τραμπ για περισσότερα από τρία χρόνια και είμαι περήφανος που έχω μια κληρονομιά γι' αυτό», είπε ο 59χρονος σε πρόσφατη συνέντευξή του, αναφερόμενος στην αλληλοεπικάλυψη στην εξουσία από το 2016 έως το 2019. «Κάθε συνάντηση με τον Τραμπ είναι μια ευκαιρία».

Ως ένας από τους μεγαλύτερους δωρητές στον στρατό της Ουκρανίας, ο Ποροσένκο είπε ότι φοβάται ότι οι τραπεζικοί περιορισμοί θα επιβραδύνουν την πολεμική προσπάθεια παρεμποδίζοντας την οικονομική του βοήθεια προς τα στρατεύματα στην πρώτη γραμμή, η οποία ανέρχεται σε περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια την εβδομάδα. Η ταξιδιωτική απαγόρευση σημαίνει ότι δεν είναι σε θέση να ασκήσει πιέσεις για υποστήριξη της Ουκρανίας στην Ευρώπη και την Ουάσιγκτον.

Φοβάται επίσης ότι οι κυρώσεις εναντίον του θα χρησιμοποιηθούν για να δυσφημήσουν τη δημοκρατία της Ουκρανίας σε μια εποχή που η χώρα χρειάζεται επειγόντως τη δυτική υποστήριξη.

Ο πολιτικός αναλυτής Volodymyr Fesenko είπε ότι οι κυρώσεις μέχρι στιγμής έχουν βοηθήσει πραγματικά τον Ποροσένκο πολιτικά και ήταν «πιθανότατα ένα πολιτικό λάθος» της κυβέρνησης Ζελένσκι «επειδή η εκλογική βάση του Ποροσένκο και του κόμματός του αυξήθηκε και ο Ποροσένκο έλαβε μεγάλη προσοχή από τα μέσα ενημέρωσης».

Ωστόσο, οι αναλυτές λένε ότι τα ποσοστά του Ποροσένκο υποδηλώνουν ότι οποιαδήποτε προεδρική υποψηφιότητα παραμένει μακρινή και ότι στο στρατόπεδο του Ζελένσκι, οι φόβοι είναι περισσότερο για το πώς ο δισεκατομμυριούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει την περιουσία του για να στηρίξει άλλους πιθανούς υποψηφίους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με στρατιωτικό υπόβαθρο.

Η Ουκρανία επρόκειτο να διεξαγάγει προεδρικές εκλογές το 2024, αλλά η ψηφοφορία καθυστέρησε λόγω του στρατιωτικού νόμου που επιβλήθηκε μετά τη ρωσική εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Η διοργάνωση εκλογών σε περίοδο στρατιωτικού νόμου θα παραβίαζε το σύνταγμα της Ουκρανίας.

Ωστόσο, καθώς οι εικασίες για τους μελλοντικούς προεδρικούς υποψηφίους πληθαίνουν, η Ρωσία έχει εκμεταλλευτεί την έλλειψη εκλογών στην Ουκρανία για να προσπαθήσει να δυσφημήσει τον Ζελένσκι και να τον χαρακτηρίσει παράνομο. Νωρίτερα αυτό το έτος, ο Τραμπ αποκάλεσε τον Ζελένσκι «δικτάτορα χωρίς εκλογές», υποκινώντας φόβους ότι η Ουάσιγκτον υποστήριζε τους ισχυρισμούς της Ρωσίας και ότι θα μπορούσε να συνδέσει τη μελλοντική στρατιωτική υποστήριξη με τις εκλογές.

Παρά τις πολιτικές φιλοδοξίες του ίδιου του Ποροσένκο και τις δημόσιες διαμάχες του με τον Ζελένσκι, έχει υποστηρίξει δημόσια τη θέση ότι δεν πρέπει να οργανωθεί καμία ψηφοφορία πριν από μια πραγματική κατάπαυση του πυρός. «Είμαι εξαιρετικά εναντίον οποιασδήποτε εκλογής κατά τη διάρκεια του πολέμου», είπε.

Ωστόσο, ισχυρίζεται ότι οι κυρώσεις - που θα μπορούσαν να του απαγορεύσουν τη συμμετοχή - είναι αρκετή απόδειξη ότι υπάρχουν εκείνοι στην κυβέρνηση που ήδη προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο εκλογών στο εγγύς μέλλον. «Είμαι η ζωντανή απόδειξη αυτού», είπε.

Ο Anton Grushetsky, εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Ινστιτούτου Κοινωνιολογίας του Κιέβου, είπε ότι ακόμα κι αν οι περισσότεροι πολιτικοί λένε δημόσια ότι είναι κατά των εκλογών, «στην πραγματικότητα, κρυφά, νομίζω ότι όλοι προετοιμάζονται σε περίπτωση που… έχουμε μια επιτυχημένη εκεχειρία για την Ουκρανία με κάποιες εγγυήσεις ασφαλείας».

Η επανεκλογή του Ζελένσκι δεν είναι σε καμία περίπτωση εξασφαλισμένη. Τον πρώτο χρόνο μετά την εισβολή του 2022, η χώρα - και οι πολιτικοί της - ενώθηκαν πίσω του ως ηγέτης εν καιρώ πολέμου. Αλλά μια αποτυχημένη στρατιωτική αντεπίθεση το 2023, είπαν οι αναλυτές, δημιούργησε ένα άνοιγμα για νέα κριτική για την προσέγγισή του - μεταξύ άλλων από το στρατόπεδο του Ποροσένκο. Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης υποστήριξαν επίσης ότι αποκλείονται από τις βασικές συνομιλίες για το μέλλον της χώρας.

Ένας πρώην Ουκρανός αξιωματούχος που συνεργάστηκε με τον Ποροσένκο και μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει ευαίσθητες εσωτερικές πολιτικές, είπε ότι η ομάδα του Ποροσένκο βασίζεται όλο και περισσότερο σε μια αφήγηση τύπου Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι αν ήταν εκείνος στην εξουσία, η ρωσική εισβολή το 2022 δεν θα είχε συμβεί. Τα σχόλιά τους ανέρχονται στο εξής: «Όλοι εσείς οι ανόητοι κάνατε ένα λάθος το 2019. Ψηφίσατε τον λάθος τύπο και τώρα έχετε μια πολεμική κρίση».

«Νομίζω ότι παίζει περισσότερο ενάντια στη σταθερότητα στη χώρα», είπε ο πρώην αξιωματούχος. «Προσπαθεί να διαχωρίσει την κοινωνία και δεν χρειαζόμαστε τέτοια πράγματα».

Καθισμένος στην κεφαλή ενός μακριού τραπεζιού στην αίθουσα συνεδριάσεών του, ο Ποροσένκο έδειξε ένα χαρτί σε κάδρο στον τοίχο πίσω του. Ήταν η Διακήρυξη της Κριμαίας, που υπεγράφη από τον υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο το 2018. Η Ρωσία προσάρτησε παράνομα και κατέλαβε την ουκρανική χερσόνησο το 2014. Ο Πομπέο αργότερα δήλωσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν την απόπειρα προσάρτησης της Κριμαίας από τη Ρωσία και δεσμεύονται να διατηρήσουν αυτή την πολιτική μέχρι να αποκατασταθεί η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας».

«Αυτό είναι αποτέλεσμα της εξωτερικής μου πολιτικής», είπε ο Ποροσένκο. «Και αυτό δεν είναι απλώς ένα αντίγραφο. Αυτό είναι πρωτότυπο», πρόσθεσε.

Αλλά μετά από τέσσερα χρόνια εκτός εξουσίας, ο Τραμπ επέστρεψε πιο δυνατός, πιο έμπειρος και περιτριγυρισμένος από μια νέα ομάδα συμβούλων. Το διακύβευμα για την Ουκρανία και τον κόσμο είναι ακόμη υψηλότερο από ό,τι ήταν στην τελευταία του θητεία, πριν από την εισβολή του 2022 - και ο πόλεμος της Ουκρανίας έχει γίνει σημείο διαμάχης στην εσωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Τον Απρίλιο, η κυβέρνηση Τραμπ πρότεινε ένα ειρηνευτικό σχέδιο σε Ουκρανούς αξιωματούχους που περιελάμβανε την αναγνώριση της Κριμαίας από τις ΗΠΑ ως ρωσικής - μια ευθεία παραβίαση της διακήρυξης που είναι πλαισιωμένη στον τοίχο του Ποροσένκο.

Ωστόσο, ο Ποροσένκο είπε ότι ακόμα κι αν ορισμένες από τις πολιτικές του Τραμπ έχουν αλλάξει, η προσέγγισή του δεν έχει αλλάξει. «Γνωρίζω τον Τραμπ... Παίρνει μια απόφαση χωρίς καμία ενημέρωση από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ή από το Υπουργείο Άμυνας. Εμπιστεύεται πολύ τη διαίσθησή του», είπε. «Και όσοι πηγαίνουν στη διαπραγμάτευση μαζί του θα πρέπει να το λάβουν υπόψη. Ή, αν δεν σας αρέσει, απλά μην πάτε».

Ο Ποροσένκο επισκέφθηκε την Ουάσιγκτον για τελευταία φορά τον Φεβρουάριο, προτού του απαγορευτούν τα ταξίδια. Συναντήθηκε με αξιωματούχους των ΗΠΑ και παρακολούθησε ομιλία του Τραμπ.

Μετά την καταστροφική επίσκεψη του Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο, το Politico ανέφερε ότι αξιωματούχοι του Τραμπ επικοινώνησαν στη συνέχεια με πολιτικούς της αντιπολίτευσης στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων μελών του κόμματος του Ποροσένκο.





